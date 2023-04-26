Украина находится "в хорошей позиции" для контрнаступления – генерал США

Украинцы находятся "в хорошей позиции" для контрнаступления против российских военных.

Об этом заявил главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи во время слушаний Комитета Палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Согласно моделированию, которое мы очень тщательно провели с ними, украинцы находятся в хорошей позиции", – сказал Каволи, добавив, что США работали с ними над возможной неожиданной атакой.

Каволи также заявил, что сухопутные силы России сегодня больше, чем в начале войны, несмотря на многочисленные потери в войне против Украины.

"Российские сухопутные войска были несколько вырождены этим конфликтом, хотя сегодня они больше, чем в начале конфликта", – сказал Каволи.

По его словам, кроме сухопутных войск, у России есть еще ряд возможностей, которые она может использовать.

Военно-воздушные силы "потеряли очень мало; они потеряли 80 самолетов. У них есть еще 1000 истребителей и истребителей-бомбардировщиков", – сказал он.

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"Итак, они все еще используют все эти обычные силы и средства, и они смешивают их все вместе", – добавил Каволи.

Как сообщалось, генерал Кристофер Каволи убежден, что Украина вовремя получит обещанную технику для контрнаступления.