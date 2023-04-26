Україна та Італія розглядають спільне виробництво систем ППО для захисту від дронів – Шмигаль

Шмигаль під час візиту до Італії 26 квітня. Фото з сайту Кабміну

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна та Італія розглядають можливість спільного виробництва систем ППО, які захистять інфраструктуру від атаки ворожих дронів.

Про це він сказав під час відвідин оборонного підприємства Rheinmetall Italia S. p. A в Італії, повідомляє "Європейська правда"

"Розширюємо горизонти співпраці України та Італії у сфері ВПК. Розглядаємо можливість спільного виробництва компонентів цих систем. Працюємо над тим, щоб мати більше таких дієвих ППО. Вони створять надійний щит навколо наших стратегічних інфраструктурних об'єктів", – заявив Шмигаль, якого цитую пресслужба уряду.

Зазначається, що Rheinmetall спеціалізується на виробництві сучасних систем протиповітряної оборони. Серед його розробок – система ППО малого радіусу дії Skynex, якою цікавиться Україна.

"Нам потрібна така ефективна зброя для захисту від дронів, якими Україну атакує Росія. Це збереже десятки життів і важливу інфраструктуру для мільйонів людей", – наголосив Шмигаль.

За його словами, наразі такі батареї вже перебувають на бойовому чергуванні в Україні. Український прем'єр також подякував італійським партнерам за підтримку.

Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні у середу на зустрічі зі Шмигалем у Римі заявила, що Італія допомагатиме Україні якнайшвидше виконати критерії, необхідні для повноцінного членства в ЄС і прискорення процесу початку перемовин про вступ.

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Президент Італії Серджо Матарелла в рамках зустрічі зі Шмигалем висловився за якнайшвидше приєднання України до Євросоюзу.

Нагадаємо, 26 квітня у Римі проходила двостороння конференція щодо відбудови України, участь у ній беруть у тому числі Денис Шмигаль та прем’єрка Італії Джорджія Мелоні, а також інші члени уряду обох країн та представники міжнародних фінансових установ.