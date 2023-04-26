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Украина и Италия рассматривают совместное производство систем ПВО для защиты от дронов – Шмыгаль

Среда, 26 апреля 2023, 23:45
Украина и Италия рассматривают совместное производство систем ПВО для защиты от дронов – Шмыгаль
Шмыгаль во время визита в Италию 26 апреля. Фото с сайта Кабмина

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина и Италия рассматривают возможность совместного производства систем ПВО, которые защитят инфраструктуру от атаки вражеских дронов.

Об этом он сказал во время посещения оборонного предприятия Rheinmetall Italia S. p. A. в Италии, сообщает "Европейская правда".

"Расширяем горизонты сотрудничества Украины и Италии в сфере ВПК. Рассматриваем возможность совместного производства компонентов этих систем. Работаем над тем, чтобы иметь больше таких действенных ПВО. Они создадут надежный щит вокруг наших стратегических инфраструктурных объектов", – заявил Шмыгаль, которого цитирует пресс-служба правительства.

Отмечается, что Rheinmetall специализируется на производстве современных систем противовоздушной обороны. Среди его разработок – система ПВО малого радиуса действия Skynex, которой интересуется Украина.

"Нам нужно такое эффективное оружие для защиты от дронов, которыми Украину атакует Россия. Это сохранит десятки жизней и важную инфраструктуру для миллионов людей", – подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, сейчас такие батареи уже находятся на боевом дежурстве в Украине. Украинский премьер также поблагодарил итальянских партнеров за поддержку.

Премьер-министр Италии Джорджиа Мелони в среду на встрече со Шмыгалем в Риме заявила, что Италия будет помогать Украине как можно быстрее выполнить критерии, необходимые для полноценного членства в ЕС и ускорения процесса начала переговоров о вступлении.

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Президент Италии Серджо Матарелла в рамках встречи со Шмыгалем высказался за скорейшее присоединение Украины к Евросоюзу.

Темы: ШмыгальИталияПВО
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