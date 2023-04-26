Жителям Херсонщини, які не беруть паспорт РФ, окупанти погрожують депортацією – ЦНС

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські загарбники погрожують депортацією мешканцям, які відмовляється отримувати паспорт РФ.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно Спротив: "Окупанти ходять по селах й агітують отримувати ворожу макулатуру. Також, крім депортації, окупанти погрожують місцевому населенню не пропускати через блокпости з українським паспортом".

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Деталі: У ЦНС нагадали, що раніше росіяни почали проводити "паспортизацію" за місцем проживання пенсіонерів на тимчасово захоплених територіях Донецької та Луганської областей.

Для обходу пенсіонерів з Росії привезли 300 так званих волонтерів, які утворили мобільні групи.

Спротив підкреслює, що такі дії російських окупантів є тиском на соціально незахищені верстви населення, які залежать від окупаційної адміністрації.