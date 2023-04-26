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Жителям Херсонщины, которые не берут паспорт РФ, оккупанты угрожают депортацией – ЦНС

Ирина БалачукСреда, 26 апреля 2023, 23:56
Жителям Херсонщины, которые не берут паспорт РФ, оккупанты угрожают депортацией – ЦНС
Фото dan-news.info

На временно оккупированных территориях Херсонской области российские захватчики угрожают депортацией жителям, которые отказывается получать паспорт РФ.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно Сопротивление: "Оккупанты ходят по селам и агитируют получать вражескую макулатуру. Также, кроме депортации, оккупанты угрожают местному населению не пропускать через блокпосты с украинским паспортом".

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Детали: В ЦНС напомнили, что ранее россияне начали проводить "паспортизацию" по месту жительства пенсионеров на временно захваченных территориях Донецкой и Луганской областей.

Для обхода пенсионеров из России привезли 300 так называемых волонтеров, которые образовали мобильные группы.

Сопротивление подчеркивает, что такие действия российских оккупантов являются давлением на социально незащищенные слои населения, которые зависят от оккупационной администрации.

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Темы: Херсонская областьпаспорт депортация
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