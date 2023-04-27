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Росіяни скинули на Сумщину 18 мін, двоє поранених

Ольга Глущенко Четвер, 27 квітня 2023, 00:28
Росіяни скинули на Сумщину 18 мін, двоє поранених
ілюстративне фото з Укрінформу

Протягом минулого дня росіяни здійснили обстріли прикордонних громад Сумської області, загалом зафіксовано 100 прильотів з різного озброєння. На Юнакіївську громаду ворог скинув 18 мін, поранив дві особи.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Під обстрілами опинилися території Білопільської, Есманської, Юнаківської, Шалигинської та Середино-Будської громад, зафіксовано 100 прильотів з міномету, артилерії та АГС, є руйнування.

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По Середино-Будській громаді з боку РФ здійснено обстріл зі ствольної артилерії громади, 15 прильотів. Також ворог обстрілював громаду з РСЗВ "Град", 4 прильоти.

Крім того, з гелікоптера по місту Середина-Буда випущено чотири некерованих ракети. Внаслідок авіаудару пошкоджено чотири житлові будинки.

По Есманській громаді зафіксовано 7 прильотів з міномету. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок місцевого жителя та надвірні  будови.

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На територію Юнаківської громади росіяни скинули 18 мін. За результатами одного з обстрілів (4 прильоти) поранень зазнали двоє жителів с. Басівка. Поранених доставлено до лікарні.

Крім того, на території громади підірвався на міні трактор. Внаслідок вибуху у тракторі пошкоджено обладнання та вибито шибки. Тракторист тілесних ушкоджень не отримав.

Білопільська громада: 15 прильотів з міномету та 30 пострілів з АГС.

По Шалигинській громаді з території РФ здійснено артобстріл – 2 прильоти. Внаслідок обстрілу пошкоджено два житлових будинки.

Теми: Сумська областьобстрілвійна
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