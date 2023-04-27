Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне сбросили на Сумщину 18 мин, двое раненых

Ольга ГлущенкоЧетверг, 27 апреля 2023, 00:28
Россияне сбросили на Сумщину 18 мин, двое раненых
иллюстративное фото из Укринформа

В течение прошлого дня россияне совершили обстрелы приграничных громад Сумской области, всего зафиксировано 100 прилетов из различного вооружения. На Юнакиевскую громаду враг сбросил 18 мин, ранил два человека.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Под обстрелами оказались территории Белопольской, Эсманской, Юнаковской, Шалыгинской и Середино-Будской громад, зафиксировано 100 прилетов из миномета, артиллерии и АГС, есть разрушения.

Реклама:

По Середино-Будской громаде со стороны РФ осуществлен обстрел из ствольной артиллерии громады, 15 прилетов. Также враг обстреливал громаду из РСЗО "Град", 4 прилета.

Кроме того, с вертолета по городу Середина-Буда выпущено четыре неуправляемых ракеты. В результате авиаудара повреждены четыре жилых дома.

По Эсманской общине зафиксировано 7 прилетов из миномета. В результате обстрела поврежден жилой дом местного жителя и надворные строения.

ВИДЕО ДНЯ

На территорию Юнаковской громады россияне сбросили 18 мин. По результатам одного из обстрелов (4 прилета) ранения получили двое жителей с. Басовка. Раненых доставили в больницу.

Кроме того, на территории громады подорвался на мине трактор. В результате взрыва в тракторе повреждено оборудование и выбиты стекла. Тракторист телесных повреждений не получил.

Белопольская громада: 15 прилетов из миномета и 30 выстрелов из АГС.

По Шалыгинской громаде с территории РФ осуществлен артобстрел - 2 прилета. В результате обстрела повреждены два жилых дома.

Темы: Сумская областьобстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Сумская область
Враг бил по Сумщине, сбросил 11 мин
На Сумщине в результате обстрела пострадали три человека
Россияне атаковали Сумскую область НАР, сбрасывали мины
Последние новости
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
Все новости...
Реклама: