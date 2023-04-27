Россияне сбросили на Сумщину 18 мин, двое раненых

В течение прошлого дня россияне совершили обстрелы приграничных громад Сумской области, всего зафиксировано 100 прилетов из различного вооружения. На Юнакиевскую громаду враг сбросил 18 мин, ранил два человека.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Под обстрелами оказались территории Белопольской, Эсманской, Юнаковской, Шалыгинской и Середино-Будской громад, зафиксировано 100 прилетов из миномета, артиллерии и АГС, есть разрушения.

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По Середино-Будской громаде со стороны РФ осуществлен обстрел из ствольной артиллерии громады, 15 прилетов. Также враг обстреливал громаду из РСЗО "Град", 4 прилета.

Кроме того, с вертолета по городу Середина-Буда выпущено четыре неуправляемых ракеты. В результате авиаудара повреждены четыре жилых дома.

По Эсманской общине зафиксировано 7 прилетов из миномета. В результате обстрела поврежден жилой дом местного жителя и надворные строения.

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На территорию Юнаковской громады россияне сбросили 18 мин. По результатам одного из обстрелов (4 прилета) ранения получили двое жителей с. Басовка. Раненых доставили в больницу.

Кроме того, на территории громады подорвался на мине трактор. В результате взрыва в тракторе повреждено оборудование и выбиты стекла. Тракторист телесных повреждений не получил.

Белопольская громада: 15 прилетов из миномета и 30 выстрелов из АГС.

По Шалыгинской громаде с территории РФ осуществлен артобстрел - 2 прилета. В результате обстрела повреждены два жилых дома.