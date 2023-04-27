Ворог атакував Миколаїв ракетами, є загиблий і багато поранених
Росіяни вдарили ракетами по Миколаєву, влучили в багатоповерхівку і приватний будинок, є загиблий та поранені.
Джерело: керівник віськової адміністрації Миколаївської області Віталій Кім у Телеграм, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Телеграм, начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет
Пряма мова Кіма: "У багатоповерхівку 1 мінімум".
Деталі: О 01:01 у Миколаївській області була оголошена повітряна тривога.
Згодом керівник ОВА повідомив про ворожу атаку обласного центру.
За словами Кіма, за попередніми даними, росіяни атакували комплексами С300.
"С300 – 4 шт. Попередньо", – написав Кім.
Оновлено: Сєнкевич повідомив, що близько першої ночі миколаївці чули 4 гучні вибухи.
"Вже відомо, що одна з ракет влучила в багатоповерхівку. Ще одна - у приватний будинок. На місце прямують усі служби", – зазначив міський голова.
Також він додав, що частина будинків у місті без світла.
Шайхет повідомив, що внаслідок влучання у житловий будинок є жертви. Рятувальники і поліція з’ясовують наслідки прильотів та кількість жертв.
Пізніше Кім написав про 5 пораненихв наслідок ворожої атаки, 2 з яких важкі.
Ще пізніше голова ОВА повідомив про 15 поранених і одного загиблого.