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Ворог атакував Миколаїв ракетами, є загиблий і багато поранених

Ольга Глущенко Четвер, 27 квітня 2023, 01:12
Ворог атакував Миколаїв ракетами, є загиблий і багато поранених
наслідки обстрілу Миколаєва, фото: Суспільне

Росіяни вдарили ракетами по Миколаєву, влучили в багатоповерхівку і приватний будинок, є загиблий та поранені.

Джерело: керівник віськової адміністрації Миколаївської області Віталій Кім у Телеграм, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Телеграм, начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет

Пряма мова Кіма: "У багатоповерхівку 1 мінімум".

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Деталі: О 01:01 у Миколаївській області була оголошена повітряна тривога.

Згодом керівник ОВА повідомив про ворожу атаку обласного центру.

За словами Кіма, за попередніми даними, росіяни атакували комплексами С300.

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"С300 – 4 шт. Попередньо", – написав Кім.

Оновлено: Сєнкевич повідомив, що близько першої ночі миколаївці чули 4 гучні вибухи.

"Вже відомо, що одна з ракет влучила в багатоповерхівку. Ще одна - у приватний будинок. На місце прямують усі служби", – зазначив міський голова.

Також він додав, що частина будинків у місті без світла.

Шайхет повідомив, що внаслідок влучання у житловий будинок є жертви. Рятувальники і поліція з’ясовують наслідки прильотів та кількість жертв.

Пізніше Кім написав про 5 пораненихв наслідок ворожої атаки, 2 з яких важкі.

Ще пізніше голова ОВА повідомив про 15 поранених і одного загиблого.

Теми: Миколаївобстрілвійна
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