Враг атаковал Николаев ракетами, есть погибший и много раненых
Россияне ударили ракетами по Николаеву, попали в многоэтажку и частный дом, есть погибший и раненые.
Источник: руководитель военной администрации Николаевской области Виталий Ким в Телеграмм, мэр Николаева Александр Сенкевич в Телеграмм, начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет
Прямая речь Кима: "В многоэтажку 1 минимум".
Детали: В 01:01 в Николаевской области была объявлена воздушная тревога.
Впоследствии руководитель ОВА сообщил о вражеской атаке областного центра.
По словам Кима, по предварительным данным, россияне атаковали комплексами С300.
"С300 – 4 шт. Предварительно", – написал Ким.
Обновлено: Сенкевич сообщил, что около часа ночи николаевцы слышали 4 громких взрыва.
"Уже известно, что одна из ракет попала в многоэтажку. Еще одна – в частный дом. На место направляются все службы", – отметил городской голова.
Также он добавил, что часть домов в городе без света.
Шайхет сообщил, что в результате попадания в жилой дом есть жертвы. Спасатели и полиция выясняют последствия прилетов и количество жертв.
Позже Ким написал о 5 раненых в результате вражеской атаки, 2 из которых тяжелые.
Еще позже глава ОВА сообщил о 15 раненых и одном погибшем.