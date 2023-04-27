Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Враг атаковал Николаев ракетами, есть погибший и много раненых

Ольга ГлущенкоЧетверг, 27 апреля 2023, 01:12
Враг атаковал Николаев ракетами, есть погибший и много раненых
последствия обстрела Николаева, фото: Общественное

Россияне ударили ракетами по Николаеву, попали в многоэтажку и частный дом, есть погибший и раненые.

Источник: руководитель военной администрации Николаевской области Виталий Ким в Телеграмм, мэр Николаева Александр Сенкевич в Телеграмм, начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет

Прямая речь Кима: "В многоэтажку 1 минимум".

Реклама:

Детали: В 01:01 в Николаевской области была объявлена воздушная тревога.

Впоследствии руководитель ОВА сообщил о вражеской атаке областного центра.

По словам Кима, по предварительным данным, россияне атаковали комплексами С300.

ВИДЕО ДНЯ

"С300 – 4 шт. Предварительно", – написал Ким.

Обновлено: Сенкевич сообщил, что около часа ночи николаевцы слышали 4 громких взрыва.

"Уже известно, что одна из ракет попала в многоэтажку. Еще одна – в частный дом. На место направляются все службы", – отметил городской голова.

Также он добавил, что часть домов в городе без света.

Шайхет сообщил, что в результате попадания в жилой дом есть жертвы. Спасатели и полиция выясняют последствия прилетов и количество жертв.

Позже Ким написал о 5 раненых в результате вражеской атаки, 2 из которых тяжелые.

Еще позже глава ОВА сообщил о 15 раненых и одном погибшем.

Темы: Николаевобстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Словения тайно передала Украине 20 бронетранспортеров – СМИ
Зеленский о разговоре с Си: говорили о справедливом и устойчивом мире для Украины
Командующий НАТО в Европе: партнеры поставили уже более 98% обещанных Киеву боевых машин
Украина находится "в хорошей позиции" для контрнаступления – генерал США
Последние новости
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
Все новости...
Реклама: