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Враг атаковал Николаев ракетами, есть погибший и много раненых

Ольга ГлущенкоЧетверг, 27 апреля 2023, 01:12
Враг атаковал Николаев ракетами, есть погибший и много раненых
последствия обстрела Николаева, фото: Общественное

Россияне ударили ракетами по Николаеву, попали в многоэтажку и частный дом, есть погибший и раненые.

Источник: руководитель военной администрации Николаевской области Виталий Ким в Телеграмм, мэр Николаева Александр Сенкевич в Телеграмм, начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет

Прямая речь Кима: "В многоэтажку 1 минимум".

Детали: В 01:01 в Николаевской области была объявлена воздушная тревога.

Впоследствии руководитель ОВА сообщил о вражеской атаке областного центра.

По словам Кима, по предварительным данным, россияне атаковали комплексами С300.

"С300 – 4 шт. Предварительно", – написал Ким.

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Обновлено: Сенкевич сообщил, что около часа ночи николаевцы слышали 4 громких взрыва.

"Уже известно, что одна из ракет попала в многоэтажку. Еще одна – в частный дом. На место направляются все службы", – отметил городской голова.

Также он добавил, что часть домов в городе без света.

Шайхет сообщил, что в результате попадания в жилой дом есть жертвы. Спасатели и полиция выясняют последствия прилетов и количество жертв.

Позже Ким написал о 5 раненых в результате вражеской атаки, 2 из которых тяжелые.

Еще позже глава ОВА сообщил о 15 раненых и одном погибшем.

Темы: Николаевобстрелвойна
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