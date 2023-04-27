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Росія перебазувала підводні ракетоносії з Чорного моря для поповнення запасів – ОК

Ольга Глущенко Четвер, 27 квітня 2023, 04:40
Росія перебазувала підводні ракетоносії з Чорного моря для поповнення запасів – ОК
ілюстративне фото: Getty Images

У Чорному морі корабельне угруповання росіян нараховує 14 одиниць, проте зменшена кількість ракетоносіїв.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Корабельне угруповання ворога в Чорному морі представлено 14 одиницями, але кількість ракетоносіїв зменшено".

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Деталі: Командування зазначає, що підводні ракетоносії ворога заведено в пункти базування для поповнення запасів після кількадобового чергування.

Напоготові лишаються 2 надводних ракетоносії, сумарне спорядження яких може бути до 16 "Калібрів".

Теми: Чорне мореРосіяфлотвійна
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