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Росія перебазувала підводні ракетоносії з Чорного моря для поповнення запасів – ОК

Ольга Глущенко Четвер, 27 квітня 2023, 04:40
Росія перебазувала підводні ракетоносії з Чорного моря для поповнення запасів – ОК
ілюстративне фото: Getty Images

У Чорному морі корабельне угруповання росіян нараховує 14 одиниць, проте зменшена кількість ракетоносіїв.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Корабельне угруповання ворога в Чорному морі представлено 14 одиницями, але кількість ракетоносіїв зменшено".

Деталі: Командування зазначає, що підводні ракетоносії ворога заведено в пункти базування для поповнення запасів після кількадобового чергування.

Напоготові лишаються 2 надводних ракетоносії, сумарне спорядження яких може бути до 16 "Калібрів".

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Теми: Чорне мореРосіяфлотвійна
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