Россия перебазировала подводные ракетоносители из Черного моря для пополнения запасов – ОК
Четверг, 27 апреля 2023, 04:40
В Черном море корабельная группировка россиян насчитывает 14 единиц, однако уменьшено количество ракетоносителей.
Источник: оперативное командование "Юг"
Дословно: "Корабельная группировка врага в Черном море представлена 14 единицами, но количество ракетоносителей уменьшено".
Детали: Командование отмечает, что подводные ракетоносители врага заведены в пункты базирования для пополнения запасов после многосуточного дежурства.
Наготове остаются 2 надводных ракетоносителя, суммарное снаряжение которых может быть до 16 "Калибров".
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