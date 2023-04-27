Россия перебазировала подводные ракетоносители из Черного моря для пополнения запасов – ОК

В Черном море корабельная группировка россиян насчитывает 14 единиц, однако уменьшено количество ракетоносителей.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "Корабельная группировка врага в Черном море представлена 14 единицами, но количество ракетоносителей уменьшено".

Детали: Командование отмечает, что подводные ракетоносители врага заведены в пункты базирования для пополнения запасов после многосуточного дежурства.

Наготове остаются 2 надводных ракетоносителя, суммарное снаряжение которых может быть до 16 "Калибров".