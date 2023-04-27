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У центрі Мелітополя пролунав вибух, є потерпілий

Ольга Глущенко Четвер, 27 квітня 2023, 05:58
У центрі Мелітополя пролунав вибух, є потерпілий
МЕЛіТОПОЛЬ, ФОТО РИА НОВОСТИ

На світанку в центрі тимчасово окупованого Мелітополя пролунав одиночний вибух.

Джерело: міський голова Мелітополя Іван Федоров, РИА-Мелитополь

Пряма мова Федорова: "Нетихий ранок у Мелітополі. Одиночний вибух чутно у самому центрі міста".

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Деталі: Окупанти також підтвердили попередню нашу інформацію про те, що спрацював саморобний вибуховий пристрій.

За їхніми даними постраждала одна людина, її госпіталізовано.

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Теми: Мелітопольвибух
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