У центрі Мелітополя пролунав вибух, є потерпілий
Четвер, 27 квітня 2023, 05:58
На світанку в центрі тимчасово окупованого Мелітополя пролунав одиночний вибух.
Джерело: міський голова Мелітополя Іван Федоров, РИА-Мелитополь
Пряма мова Федорова: "Нетихий ранок у Мелітополі. Одиночний вибух чутно у самому центрі міста".
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Деталі: Окупанти також підтвердили попередню нашу інформацію про те, що спрацював саморобний вибуховий пристрій.
За їхніми даними постраждала одна людина, її госпіталізовано.
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