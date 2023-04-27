В центре Мелитополя прогремел взрыв, есть пострадавший
Четверг, 27 апреля 2023, 05:58
На рассвете в центре временно оккупированного Мелитополя прогремел одиночный взрыв.
Источник: городской голова Мелитополя Иван Федоров, РИА-Мелитополь
Прямая речь: "Нетихое утро в Мелитополе. Одиночный взрыв слышно в самом центре города".
Детали: Оккупанты также подтвердили предварительную нашу информацию о том, что сработало самодельное взрывное устройство.
По их данным пострадал один человек, он госпитализирован.
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