В центре Мелитополя прогремел взрыв, есть пострадавший

На рассвете в центре временно оккупированного Мелитополя прогремел одиночный взрыв.

Источник: городской голова Мелитополя Иван Федоров, РИА-Мелитополь

Прямая речь: "Нетихое утро в Мелитополе. Одиночный взрыв слышно в самом центре города".

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Детали: Оккупанты также подтвердили предварительную нашу информацию о том, что сработало самодельное взрывное устройство.

По их данным пострадал один человек, он госпитализирован.