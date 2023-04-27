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В центре Мелитополя прогремел взрыв, есть пострадавший

Ольга ГлущенкоЧетверг, 27 апреля 2023, 05:58
В центре Мелитополя прогремел взрыв, есть пострадавший
ФОТО РИА НОВОСТИ

На рассвете в центре временно оккупированного Мелитополя прогремел одиночный взрыв.

Источник: городской голова Мелитополя Иван Федоров, РИА-Мелитополь

Прямая речь: "Нетихое утро в Мелитополе. Одиночный взрыв слышно в самом центре города".

Детали: Оккупанты также подтвердили предварительную нашу информацию о том, что сработало самодельное взрывное устройство.
По их данным пострадал один человек, он госпитализирован.

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Темы: Мелитопольвзрыв
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