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Обстріли Херсонщини: одна людина загинула, троє поранених

Четвер, 27 квітня 2023, 07:58
Обстріли Херсонщини: одна людина загинула, троє поранених
ілюстративне фото wikimapia.org

За минулу добу противник здійснив 65 обстрілів по Херсонській області, убив одну людину і трьох поранив.

Джерело: голова військової адміністрації Херсонської Олександр Прокудін

Деталі: Росіяни випустили по Херсонщині 386 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.

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Через російську агресію 1 людина загинула, троє дістали поранення.

Прокудін зазначив, що місто Херсон ворог обстріляв 10 разів.

Загалом у середу російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію електричної підстанції  Бериславського району; адміністративні будівлі населеного пункту Станіславської сільської громади.

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Теми: Херсонська областьобстріл
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