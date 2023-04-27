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Обстріли Херсонщини: одна людина загинула, троє поранених

Четвер, 27 квітня 2023, 07:58
Обстріли Херсонщини: одна людина загинула, троє поранених
ілюстративне фото wikimapia.org

За минулу добу противник здійснив 65 обстрілів по Херсонській області, убив одну людину і трьох поранив.

Джерело: голова військової адміністрації Херсонської Олександр Прокудін

Деталі: Росіяни випустили по Херсонщині 386 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.

Через російську агресію 1 людина загинула, троє дістали поранення.

Прокудін зазначив, що місто Херсон ворог обстріляв 10 разів.

Загалом у середу російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію електричної підстанції  Бериславського району; адміністративні будівлі населеного пункту Станіславської сільської громади.

Теми: Херсонська областьобстріл
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