Обстріли Херсонщини: одна людина загинула, троє поранених
Четвер, 27 квітня 2023, 07:58
За минулу добу противник здійснив 65 обстрілів по Херсонській області, убив одну людину і трьох поранив.
Джерело: голова військової адміністрації Херсонської Олександр Прокудін
Деталі: Росіяни випустили по Херсонщині 386 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.
Через російську агресію 1 людина загинула, троє дістали поранення.
Прокудін зазначив, що місто Херсон ворог обстріляв 10 разів.
Загалом у середу російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію електричної підстанції Бериславського району; адміністративні будівлі населеного пункту Станіславської сільської громади.