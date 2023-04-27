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Обстрелы Херсонщины: один человек погиб, трое раненых

Четверг, 27 апреля 2023, 07:58
Обстрелы Херсонщины: один человек погиб, трое раненых
иллюстративное фото wikimapia.org

За минувшие сутки противник совершил 65 обстрелов по Херсонской области, убил одного человека и троих ранил.

Источник: глава военной администрации Херсонской Александр Прокудин

Детали: Россияне выпустили по Херсонщине 386 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, трое получили ранения.

Прокудин отметил, что город Херсон враг обстрелял 10 раз.

Всего в среду российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию электрической подстанции Бериславского района; административные здания населенного пункта Станиславской сельской громады.

Темы: Херсонская областьобстрел
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