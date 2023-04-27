Обстрелы Херсонщины: один человек погиб, трое раненых
Четверг, 27 апреля 2023, 07:58
За минувшие сутки противник совершил 65 обстрелов по Херсонской области, убил одного человека и троих ранил.
Источник: глава военной администрации Херсонской Александр Прокудин
Детали: Россияне выпустили по Херсонщине 386 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.
Из-за российской агрессии 1 человек погиб, трое получили ранения.
Прокудин отметил, что город Херсон враг обстрелял 10 раз.
Всего в среду российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию электрической подстанции Бериславского района; административные здания населенного пункта Станиславской сельской громады.