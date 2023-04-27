Захисники за добу знищили понад 500 окупантів і 21 ворожий БПЛА
Четвер, 27 квітня 2023, 08:08
Росія у війні проти України вже втратила близько 188 920 військових, 7 178 бойових броньованих машин, 2 461 безпілотник та 3 694 танки.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 188 920 (+510) осіб ліквідовано,
- танків – 3 694 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 7 178 (+16) од,
- артилерійських систем – 2 887 (+10) од,
- РСЗВ – 542 (+3) од,
- засобів ППО – 293 (+1) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 461 (+21) од,
- крилаті ракети – 911 (+0),
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 805 (+13) од,
- спеціальної техніки – 352 (+0) од.
Дані уточнюються.
ВІДЕО ДНЯ