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Захисники за добу знищили понад 500 окупантів і 21 ворожий БПЛА

Ірина БалачукЧетвер, 27 квітня 2023, 08:08
Захисники за добу знищили понад 500 окупантів і 21 ворожий БПЛА
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія у війні проти України вже втратила близько 188 920 військових, 7 178 бойових броньованих машин, 2 461 безпілотник та 3 694 танки.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 188 920 (+510) осіб ліквідовано,
  • танків – 3 694 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 7 178 (+16) од,
  • артилерійських систем –  2 887 (+10) од,
  • РСЗВ – 542 (+3) од,
  • засобів ППО – 293 (+1) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 461 (+21) од,
  • крилаті ракети – 911 (+0),
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 805 (+13) од,
  • спеціальної техніки – 352 (+0) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
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