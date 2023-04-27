Защитники за сутки уничтожили более 500 оккупантов и 21 вражеский БПЛА
Четверг, 27 апреля 2023, 08:08
Россия в войне против Украины уже потеряла около 188 920 военных, 7 178 боевых бронированных машин, 2 461 беспилотник и 3 694 танка.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 188 920 (+510) человек ликвидировано,
- танков – 3 694 (+2) ед,
- боевых бронированных машин – 7 178 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 2 887 (+10) ед,
- РСЗО – 542 (+3) ед,
- средств ПВО – 293 (+1) ед,
- самолетов – 308 (+0) ед,
- вертолетов – 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 461 (+21) ед,
- крылатые ракеты – 911 (+0),
- кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 805 (+13) ед,
- специальной техники – 352 (+0) ед.
Данные уточняются.
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