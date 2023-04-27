Защитники за сутки уничтожили более 500 оккупантов и 21 вражеский БПЛА

Россия в войне против Украины уже потеряла около 188 920 военных, 7 178 боевых бронированных машин, 2 461 беспилотник и 3 694 танка.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.04.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 188 920 (+510) человек ликвидировано,

танков – 3 694 (+2) ед,

боевых бронированных машин – 7 178 (+16) ед,

артиллерийских систем – 2 887 (+10) ед,

РСЗО – 542 (+3) ед,

средств ПВО – 293 (+1) ед,

самолетов – 308 (+0) ед,

вертолетов – 294 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 461 (+21) ед,

крылатые ракеты – 911 (+0),

кораблей/катеров – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 805 (+13) ед,

специальной техники – 352 (+0) ед.

Данные уточняются.