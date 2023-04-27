У лісі на півночі Польщі знайшли уламки об’єкта, схожого на ракету повітря-земля – ЗМІ

Уламок російської ракети Х-55, який у січні виявили на Київщині. Фото ілюстративне з Telegram керівника поліції Київщини Андрія Нєбитова

У лісі поблизу міста Бидгощ, що у центрально-північній Польщі, знайшли уламки об’єкта військового призначення; журналісти дізналися, що це може бути ракета "повітря-земля".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Сам факт знахідки об’єкта військового характеру вже офіційно підтверджений.

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"Знайдено залишки неідентифікованого військового об’єкту. Ситуація не загрожує безпеці місцевих мешканців", – заявили вранці в офіційному Twitter міністерства оборони.

W okolicach miejscowości Zamość ok. 15 km od Bydgoszczy znaleziono szczątki niezidentyfikowanego obiektu wojskowego. Sytuacja nie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Miejsce znaleziska badają funkcjonariusze Policji, Żandarmerii Wojskowej oraz saperzy. — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) April 27, 2023

"Військовий відділ окружної прокуратури у Гданську під наглядом Національної прокуратури почав розслідування щодо решток військово-повітряного об’єкта, який виявили у лісі за близько десяток кілометрів від Бидгоща. Окрім прокурорів, на місці працюють військові експерти, поліція, жандармерія", – написав у своєму Twitter генпрокурор Збігнєв Зьобро.

ВІДЕО ДНЯ

Wydział Wojskowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, pod nadzorem Prokuratury Krajowej, wszczął postępowanie w sprawie szczątków powietrznego obiektu wojskowego znalezionego w lesie kilkanaście kilometrów od Bydgoszczy. Miejsce zdarzenia oprócz prokuratorów badają wojskowi eksperci,… — Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) April 27, 2023

Журналісти RMF FM зі своїх джерел дізналися, що це, ймовірно, ракета класу повітря-земля і її знайшли у вівторок, але впала вона, схоже, ще якийсь час тому. На уламках нібито є написи російською мовою, що може вказувати на зброю радянського виробництва, та нібито відсутня бойова частина. У прокуратурі Гданська відмовилися коментувати припущення.

Від місцевих мешканців у коментарях польським ЗМІ лунали припущення, що впала ракета або безпілотник.

Зазначимо, дана місцевість розташована за близько 500 км від кордону України, понад 400 км від кордону з Білоруссю і близько 240 – з Калінінградською областю Росії.