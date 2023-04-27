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У лісі на півночі Польщі знайшли уламки об’єкта, схожого на ракету повітря-земля – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 27 квітня 2023, 08:57
У лісі на півночі Польщі знайшли уламки об’єкта, схожого на ракету повітря-земля – ЗМІ
Уламок російської ракети Х-55, який у січні виявили на Київщині. Фото ілюстративне з Telegram керівника поліції Київщини Андрія Нєбитова

У лісі поблизу міста Бидгощ, що у центрально-північній Польщі, знайшли уламки об’єкта військового призначення; журналісти дізналися, що це може бути ракета "повітря-земля".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Сам факт знахідки об’єкта військового характеру вже офіційно підтверджений. 

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"Знайдено залишки неідентифікованого військового об’єкту. Ситуація не загрожує безпеці місцевих мешканців", – заявили вранці в офіційному Twitter міністерства оборони. 

"Військовий відділ окружної прокуратури у Гданську під наглядом Національної прокуратури почав розслідування щодо решток військово-повітряного об’єкта, який виявили у лісі за близько десяток кілометрів від Бидгоща. Окрім прокурорів, на місці працюють військові експерти, поліція, жандармерія", – написав у своєму Twitter генпрокурор Збігнєв Зьобро.

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Журналісти RMF FM зі своїх джерел дізналися, що це, ймовірно, ракета класу повітря-земля і її знайшли у вівторок, але впала вона, схоже, ще якийсь час тому. На уламках нібито є написи російською мовою, що може вказувати на зброю радянського виробництва, та нібито відсутня бойова частина. У прокуратурі Гданська відмовилися коментувати припущення. 

Від місцевих мешканців у коментарях польським ЗМІ лунали припущення, що впала ракета або безпілотник.

Зазначимо, дана місцевість розташована за близько 500 км від кордону України, понад 400 км від кордону з Білоруссю і близько 240 – з Калінінградською областю Росії. 

Теми: ПольщаУкраїнавійна
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