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В лесу на севере Польши нашли обломки объекта, похожего на ракету – СМИ

"Европейская правда"Четверг, 27 апреля 2023, 08:57
В лесу на севере Польши нашли обломки объекта, похожего на ракету – СМИ
Обломок российской ракеты Х-55, который в январе обнаружили на Киевщине. Фото иллюстративное из Telegram руководителя полиции Киевщины Андрея Небытова

В лесу вблизи города Быдгощ, что в центрально-северной Польше, нашли обломки объекта военного назначения; журналисты узнали, что это может быть ракета "воздух-земля".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Сам факт находки объекта военного характера уже официально подтвержден.

"Найдены остатки неидентифицированного военного объекта. Ситуация не угрожает безопасности местных жителей", – заявили утром в четверг в официальном Twitter министерства обороны.

"Военный отдел окружной прокуратуры в Гданьске под наблюдением Национальной прокуратуры начал расследование в отношении остатков военно-воздушного объекта, который обнаружили в лесу в около десятке километров от Быдгоща. Кроме прокуроров, на месте работают военные эксперты, полиция, жандармерия", – написал в своем Twitter генпрокурор Збигнев Зебро. 

Журналисты RMF FM из своих источников узнали, что это, вероятно, ракета класса воздух-земля и ее нашли во вторник, но упала она, похоже, еще некоторое время назад. На обломках якобы есть надписи на русском языке, что может указывать на оружие советского производства, и якобы отсутствует боевая часть. В прокуратуре Гданьска отказались от комментариев.

От местных жителей в комментариях польским СМИ звучали предположения, что упала ракета или беспилотник.

Отметим, данная местность расположена в около 500 км от границы Украины, более 400 км от границы с Беларусью и около 240 – с Калининградской областью России.

Темы: ПольшаУкраинавойна
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