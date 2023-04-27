Росіяни убили 3 цивільних у Донецькій області і 2 – у Запорізькій за добу
Четвер, 27 квітня 2023, 09:19
Щонайменше 5 людей загинули у результаті російських ударів по Донецькій та Запорізькій областях 26 квітня, ще 4 людини дістали поранення.
Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко та голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram
Пряма мова Кириленка: "За 26 квітня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Костянтинівці, Диліївці та Званівці. Ще 4 людини в області дістали поранення".
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Деталі: Про жертв окупантів повідомив і Малашко.
За словами голови Запорізької ОВА, за минулу добу росіяни по мирних містах і селах завдали 83 удари: 7 авіаційних, 5 атак БПЛА, 2 РСЗВ та 69 артилерійських. Зафіксовано 26 нових руйнувань.
У результаті ударів росіян в Оріхові загинули два чоловіки 1976 та 1979 р.н.