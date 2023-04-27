Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни убили 3 цивільних у Донецькій області і 2 – у Запорізькій за добу

Ірина БалачукЧетвер, 27 квітня 2023, 09:19
Росіяни убили 3 цивільних у Донецькій області і 2 – у Запорізькій за добу
Наслідки російських ударів у Запорізькій області. Фото з Telegram Малашка

Щонайменше 5 людей загинули у результаті російських ударів по Донецькій та Запорізькій областях 26 квітня, ще 4 людини дістали поранення.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко та голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 26 квітня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Костянтинівці, Диліївці та Званівці. Ще 4 людини в області дістали поранення".

Реклама:

Деталі: Про жертв окупантів повідомив і Малашко.

За словами голови Запорізької ОВА, за минулу добу росіяни по мирних містах і селах завдали 83 удари: 7 авіаційних, 5 атак БПЛА, 2 РСЗВ та 69 артилерійських. Зафіксовано 26 нових руйнувань.

У результаті ударів росіян в Оріхові загинули два чоловіки 1976 та 1979 р.н.

  

Теми: Донецька областьЗапорізька областьжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Донецька область
Росіяни за добу вбили 5 жителів Донеччини, ще 4 поранені
Росіяни ввечері обстріляли Торецьк касетними снарядами: є загибла та поранені
У прифронтових районах Донеччини залишаються 89 дітей – Кириленко
Останні новини
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
19:58
Зеленський про фінансову допомогу від партнерів: Україна має багаторічні зобов’язання 11 країн
19:48
Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально
19:47
Зеленський: Наступного року виробимо мільйон дронів
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
19:43
Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон
19:40
Вихід на кордони не дає гарантій безпеки – Зеленський
19:38
"Ніхто з партнерів не піднімав це питання": президент про непідписання містобудівного закону
Усі новини...
Реклама: