Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне убили 3 гражданских в Донецкой области и 2 – в Запорожской за сутки

Ирина БалачукЧетверг, 27 апреля 2023, 09:19
Россияне убили 3 гражданских в Донецкой области и 2 – в Запорожской за сутки
Последствия российских ударов в Запорожской области. Фото из Telegram Малашко

По меньшей мере 5 человек погибли в результате российских ударов по Донецкой и Запорожской областях 26 апреля, еще 4 человека получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко и глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 26 апреля россияне убили 3 жителей Донецкой области: в Константиновке, Дилиевке и Звановке. Еще 4 человека в области получили ранения".

Реклама:

Детали: О жертвах оккупантов сообщил и Малашко.

По словам главы Запорожской ОВА, за минувшие сутки россияне по мирным городам и селам нанесли 83 удара: 7 авиационных, 5 атак БПЛА, 2 РСЗО и 69 артиллерийских. Зафиксировано 26 новых разрушений.

В результате ударов россиян в Орехове погибли два мужчины 1976 и 1979 г.р.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Донецкая областьЗапорожская областьжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Донецкая область
В ночь на 30 августа россияне накрыли огнем Донецкую область: 2 погибших, 7 раненых
Россияне за сутки убили 5 жителей Донетчины, еще 4 ранены
Россияне вечером обстреляли Торецк кассетными снарядами: есть погибшая и раненые
Последние новости
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
Все новости...
Реклама: