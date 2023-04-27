Россияне убили 3 гражданских в Донецкой области и 2 – в Запорожской за сутки

Последствия российских ударов в Запорожской области. Фото из Telegram Малашко

По меньшей мере 5 человек погибли в результате российских ударов по Донецкой и Запорожской областях 26 апреля, еще 4 человека получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко и глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 26 апреля россияне убили 3 жителей Донецкой области: в Константиновке, Дилиевке и Звановке. Еще 4 человека в области получили ранения".

Детали: О жертвах оккупантов сообщил и Малашко.

По словам главы Запорожской ОВА, за минувшие сутки россияне по мирным городам и селам нанесли 83 удара: 7 авиационных, 5 атак БПЛА, 2 РСЗО и 69 артиллерийских. Зафиксировано 26 новых разрушений.

В результате ударов россиян в Орехове погибли два мужчины 1976 и 1979 г.р.