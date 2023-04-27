Розвідка Британії: Росіяни облаштували оборонні позиції на будівлях кількох реакторів ЗАЕС
За даними розвідки Британії, російські окупаційні війська станом на березень облаштували оборонні позиції на декількох будівлях реакторів Запорізької АЕС.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 27 квітня.
Наявні супутникові знімки свідчать, що до березня 2023 року російські війська облаштували позиції, укріплені мішками з піском, на дахах кількох із шести будівель реакторів ЗАЕС.
"Росія контролює ЗАСЄ із березня 2022 року, та це перші вказівки, що безпосередньо будівлі реакторів інтегрують в тактичне оборонне планування", – зазначають аналітики.
Як припускають, це підтверджує тривогу серед російського командування перед очікуваним контрнаступом України.
"Ці кроки з високою ймовірністю збільшують ризики завдання шкоди системам безпеки ЗАЕС, якщо бої будуть іти довкола станції. Втім, завдання безпосередніх катастрофічних ушкоджень реакторам – малоймовірне в умовах найбільш ймовірних сценаріїв із застосуванням стрілецької зброї, тому що ці структури дуже добре укріплені", – зазначають в огляді.
Нагадаємо, на окупованій станції перебуває місія експертів МАГАТЕ, Росія кілька разів блокувала її ротацію.
Тим часом США застерегли РФ від заволодіння секретними американськими технологіями на ЗАЕС.