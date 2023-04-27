Разведка Британии: Россияне обустроили оборонительные позиции на зданиях нескольких реакторов ЗАЭС
По данным разведки Великобритании, российские оккупационные войска по состоянию на март обустроили оборонительные позиции на нескольких зданиях реакторов Запорожской АЭС.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 27 апреля.
Имеющиеся спутниковые снимки свидетельствуют, что до марта 2023 года российские войска обустроили позиции, укрепленные мешками с песком, на крышах нескольких из шести зданий реакторов ЗАЭС.
"Россия контролирует ЗАЭС с марта 2022 года, и это первые указания, что непосредственно здания реакторов интегрируют в тактическое оборонное планирование", – отмечают аналитики.
Как предполагают, это подтверждает тревогу среди российского командования перед ожидаемым контрнаступлением Украины.
"Эти шаги с высокой вероятностью увеличивают риски нанесения вреда системам безопасности ЗАЭС, если бои будут идти вокруг станции. Впрочем, нанесение непосредственных катастрофических повреждений реакторам – маловероятно в условиях наиболее вероятных сценариев с применением стрелкового оружия, потому что эти структуры очень хорошо укреплены", – отмечают в обзоре.
Напомним, на оккупированной станции находится миссия экспертов МАГАТЭ, Россия несколько раз блокировала ее ротацию.
Между тем США предостерегли РФ от завладения секретными американскими технологиями на ЗАЭС.