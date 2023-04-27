Таких обстрілів у Миколаєві не було вже 4 місяці – мер про нічні атаки ворога
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у місті не було подібних осбрілів окупантів від кінця грудня 2022 року. Вночі окупанти випустили по місту 4 "калібри".
Джерело: ДСНС, Сєнкевич в ефірі "Радіо Свобода", Зеленський в Telegram
Деталі: По Миколаєву ворог вночі випустив 4 ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря.
Міський голова розповів, що таких обстрілів в місті не було від Нового року: "Люди відвикли, була трохи паніка".
Він зазначив, що всі механізми вже відпрацьовані. Зараз підраховують людей, яких треба розселити.
Після удару комунальники відімкнули світло та газ. Зараз в одному з мікрорайонів нема світла внаслідок удару.
За словами мера, військових об'єктів біля місця попадання немає, військових в Миколаєві зараз також майже немає.
Президент Володимир Зеленський також відреагував на обстріл.
Пряма мова Зеленського: "Країна-окупант ні на день не перестає доводити, що основна мета цієї війни – терор і знищення українців та всього українського... Цей черговий злочин проти людяності не зійде терористам з рук. Знайдемо всіх винних. За все буде відповідальність".
Внаслідок обстрілу рятувальники ліквідували 2 пожежі на площі 100 кв. м, другу - на площі 500 кв. м.
В результаті обстрілу сталося руйнування одноповерхового житлового будинку - постраждали 6 осіб, ще 1 людина загинула.
У п'ятиповерхівці (за іншою адресою) вибуховою хвилею вибито двері та вікна. Наразі відомо про 17 постраждалих, одна з яких дитина.
Загалом для ліквідації наслідків обстрілу залучалось 100 вогнеборців.
Нагадаємо:
- Вночі, 27 квітня, близько 01:20, російські війська здійснили ракетний удар по Миколаєву. В результаті влучення боєприпасів та уламків від них руйнувань зазнали житлові будинки та історична будівля міста - зареєстровано дві пожежі.
- Під час ворожого ракетного удару постраждало 23 особи, одна людина загинула.