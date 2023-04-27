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Таких обстрілів у Миколаєві не було вже 4 місяці – мер про нічні атаки ворога

Альона Мазуренко Четвер, 27 квітня 2023, 09:56
Таких обстрілів у Миколаєві не було вже 4 місяці – мер про нічні атаки ворога

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у місті не було подібних осбрілів окупантів від кінця грудня 2022 року. Вночі окупанти випустили по місту 4 "калібри". 

Джерело: ДСНС, Сєнкевич в ефірі "Радіо Свобода", Зеленський в Telegram

Деталі: По Миколаєву ворог вночі випустив 4 ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Міський голова розповів, що таких обстрілів в місті не було від Нового року: "Люди відвикли, була трохи паніка".

Він зазначив, що всі механізми вже відпрацьовані. Зараз підраховують людей, яких треба розселити.

Після удару комунальники відімкнули світло та газ. Зараз в одному з мікрорайонів нема світла внаслідок удару.

За словами мера, військових об'єктів біля місця попадання немає, військових в Миколаєві зараз також майже немає.

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Президент Володимир Зеленський також відреагував на обстріл. 

Пряма мова Зеленського: "Країна-окупант ні на день не перестає доводити, що основна мета цієї війни – терор і знищення українців та всього українського... Цей черговий злочин проти людяності не зійде терористам з рук. Знайдемо всіх винних. За все буде відповідальність".

Внаслідок обстрілу рятувальники ліквідували 2 пожежі на площі 100 кв. м, другу - на площі 500 кв. м.

В результаті обстрілу сталося руйнування одноповерхового житлового будинку - постраждали 6 осіб, ще 1 людина загинула.

У п'ятиповерхівці (за іншою адресою) вибуховою хвилею вибито двері та вікна. Наразі відомо про 17 постраждалих, одна з яких дитина.

Загалом для ліквідації наслідків обстрілу залучалось 100 вогнеборців.

Нагадаємо:

  • Вночі, 27 квітня, близько 01:20, російські війська здійснили ракетний удар по Миколаєву. В результаті влучення боєприпасів та уламків від них руйнувань зазнали житлові будинки та історична будівля міста - зареєстровано дві пожежі.
  • Під час ворожого ракетного удару постраждало 23 особи, одна людина загинула.

Теми: Миколаївобстріл
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