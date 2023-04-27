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Таких обстрелов в Николаеве не было уже 4 месяца – мэр о ночных атаках врага

Алена МазуренкоЧетверг, 27 апреля 2023, 09:56
Таких обстрелов в Николаеве не было уже 4 месяца – мэр о ночных атаках врага

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в городе не было подобных осбрилов оккупантов с конца декабря 2022 года. Ночью оккупанты выпустили по городу 4 "калибра".

Источник: ГСЧС, Сенкевич в эфире "Радио Свобода", Зеленский в Telegram

Детали: По Николаеву враг ночью выпустил 4 ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.

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Городской голова рассказал, что таких обстрелов в городе не было с Нового года: "Люди отвыкли, была немного паника".

Он отметил, что все механизмы уже отработаны. Сейчас подсчитывают людей, которых надо расселить.

После удара коммунальщики отключили свет и газ. Сейчас в одном из микрорайонов нет света в результате удара.

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По словам мэра, военных объектов возле места попадания нет, военных в Николаеве сейчас также почти нет.

Президент Владимир Зеленский также отреагировал на обстрел.

Прямая речь Зеленского: "Страна-оккупант ни на день не перестает доказывать, что основная цель этой войны - террор и уничтожение украинцев и всего украинского... Это очередное преступление против человечности не сойдет террористам с рук. Найдем всех виновных. За все будет ответственность".

В результате обстрела спасатели ликвидировали 2 пожара на площади 100 кв. м, второй - на площади 500 кв. м.

В результате обстрела произошло разрушение одноэтажного жилого дома - пострадали 6 человек, еще 1 человек погиб.

В пятиэтажке (по другому адресу) взрывной волной выбиты двери и окна. Известно о 17 пострадавших, один из которых ребенок.

Всего для ликвидации последствий обстрела привлекалось 100 пожарных.

Напомним:

  • Ночью, 27 апреля, около 01:20, российские войска осуществили ракетный удар по Николаеву. В результате попадания боеприпасов и обломков от них разрушениям подверглись жилые дома и историческое здание города - зарегистрировано два пожара.
  • Во время вражеского ракетного удара пострадали 23 человека, один человек погиб.

Темы: Николаевобстрел
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