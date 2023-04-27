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У Новій Каховці загинув пропагандист з Калініграда: підірвався на міні

Ірина БалачукЧетвер, 27 квітня 2023, 10:39
У Новій Каховці загинув пропагандист з Калініграда: підірвався на міні
Пропагандист з Калінінграда Сергій Тветинський. Фото з Telegram Тветинського

26 квітня у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області підірвався на міні і загинув 61-річний пропагандист з Калінінграда, адвокат Сергій Тветинський.

Джерело: Telegram-канал Інформаційний спротив, голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук у Telegram, російський Telegram-канал "Zа праvду"

Деталі: Повідомляється, що Тветинський був керівником громадської партії "Справедлива Росія – За правду" в Херсонській області.

За даними Інфоспротиву, він також входив до адвокатської палати Калінінградської області, проте призупинив свій адвокатський статус з 22 липня 2022 року, повністю присвятивши себе пропаганді та партійній роботі.

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У своєму Telegram-каналі Тветинський постив фото та відео з тимчасово окупованої Херсонщини.

Останній пост – репост з іншої сторінки – у Telegram Тветинського був опублікований вранці 26 квітня.

Російський Telegram-канал "Zа праvду", з якого пропагандист робив репости, підтвердив загибель Тветинського.  

ВІДЕО ДНЯ

Російський паблік пише, що у житті загиблого пропагандиста були "Таймир, Калінінград, Мурманськ, Херсонщина" і що в "Херсонській області він і хотів лишитися, планував посвятити себе новим територіям". 

 
 Фото з Telegram Тветинського

Також пишуть, що окупант мав курувати "волонтерський центр в Мелітополі". 

 

Теми: Херсонська областьвійнапропаганда
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