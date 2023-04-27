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В Новой Каховке погиб пропагандист из Калиниграда: подорвался на мине

Ирина БалачукЧетверг, 27 апреля 2023, 10:39
В Новой Каховке погиб пропагандист из Калиниграда: подорвался на мине
Пропагандист из Калининграда Сергей Тветинский. Фото из Telegram Тветинского

26 апреля во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области подорвался на мине и погиб 61-летний пропагандист из Калининграда, адвокат Сергей Тветинский.

Источник: Telegram-канал Информационное сопротивление, глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram, российский Telegram-канал "Zа праvду"

Детали: Сообщается, что Тветинский был руководителем общественной партии "Справедливая Россия – За правду" в Херсонской области.

По данным Инфосопротивления, он также входил в адвокатскую палату Калининградской области, однако приостановил свой адвокатский статус с 22 июля 2022 года, полностью посвятив себя пропаганде и партийной работе.

В своем Telegram-канале Тветинский постил фото и видео с временно оккупированной Херсонщины.

Последний пост – репост с другой страницы – в Telegram Тветинского был опубликован утром 26 апреля.

Российский Telegram-канал "Zа праvду", с которого пропагандист делал репосты, подтвердил гибель Тветинского. 

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Российский паблик пишет, что в жизни погибшего пропагандиста были "Таймыр, Калининград, Мурманск, Херсонщина" и что в "Херсонской области он и хотел остаться, планировал посвятить себя новым территориям". 

 
 Фото из Telegram Тветинского

Также пишут, что оккупант должен был курировать "волонтерский центр в Мелитополе".

Темы: Херсонская областьвойнапропаганда
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