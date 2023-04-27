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Резніков вважає, що очікування від контрнаступу "дещо перегріті"

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 27 квітня 2023, 10:53
Резніков вважає, що очікування від контрнаступу дещо перегріті
Олексій Резніков, РБК-Україна

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що очікування від українського контрнаступу "дещо перегріті".

Джерело: Резніков в інтерв’ю РБК-Україна 

Міністра запитали, чи згоден він, що очікування у суспільстві від контрнаступу "дещо перегріті", і хто "гріє більше": українське суспільство, політикум чи Захід.

Пряма мова: "Згоден (що очікування перегріті - ред.). І ті, і ті (гріють - ред.). Це точно перегріто, усі хочуть чергової перемоги. Раніше не вірили у перемогу. Раніше хотіли, щоби Україна вижила хоч якось мінімально, щоб хоч якась частина України збереглася. А коли ЗСУ показали успіхи, всі почали вірити у перемогу – після Зміїного, після Київщини, Чернігівщини та Сумщини, після Харківщини, Херсона. Хочуть наступної перемоги. Це нормально, це емоції – очікування на успіх". 

Деталі: На питання, чи не бачить він шкоди в цьому, Резніков відповів, що не може це змінити. 

Пряма мова: "Моя мама (психіатр та психотерапевт) завжди мені говорила: "Якщо ти не можеш змінити обставини, постарайся змінити своє ставлення до них". Тому ми погоджуємо з Генштабом і Ганна Маляр потім каже: "Хлопці, не завищуйте власні очікування, щоб потім не було розчарування. Потім засмутитеся. Не все так просто, це війна. І мало того, ми вам точно не скажемо, коли, як і де".  

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Що цьому передувало: 

  • В кінці березня міністр закордонних справ України Димтро Кулеба заявив, що Україна має всіляко протидіяти наративу, що весняний контрнаступ є "вирішальною битвою" у війні. На його думку, наратив про вирішальну битву є небезпечним, бо у разі невдачі посилять свої позиції ті на Заході, хто підштовхував Україну до компромісу з Росією. 

Теми: РезніковконтрнаступМіноборони
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