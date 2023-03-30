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Кулеба радить не вважати майбутній контрнаступ "вирішальним"

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 30 березня 2023, 18:08
Кулеба радить не вважати майбутній контрнаступ вирішальним
ДМИТРО КУЛЕБА, ФОТО УП

Україна має всіляко протидіяти наративу, що весняний контрнаступ є "вирішальною битвою" у війні.

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Financial Time

Пряма мова: "Ми повинні всіляко протидіяти сприйняттю контрнаступу як вирішальної битви у війні".

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Деталі: За словами Кулеби, які наводить FT, наратив про вирішальну битву є небезпечним, бо у разі невдачі посилять свої позиції ті на Заході, хто підштовхував Україну до компромісу з Росією.

Він додав, що війна – це серія битв, і якщо весняний контрнаступ сприйматиметься як вирішальний, але не призведе до "100-відсоткового звільнення української території", то "дехто може сказати, що це була остання вирішальна битва, і тепер треба думати про альтернативний сценарій". 

Очільник МЗС підкреслив, що не існує альтернативи повному відновленню територіальної цілісності України.

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Що цьому передувало: 

  • Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що український Генштаб планує контрнаступ на кількох напрямках, але все залежить від погодних умов. Резніков вважає, що це трапиться у квітні-травні.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ поки що не можуть розпочати контрнаступ, який був запланований на весну, оскільки зараз недостатньо зброї.
  • Заступниця міністра оборони закликає українців не запитувати у військових, коли відбудеться контрнаступ, щоб не заважати їм працювати.

Теми: Кулеба ДмитроконтрнаступМЗСвійна
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