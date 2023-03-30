Кулеба радить не вважати майбутній контрнаступ "вирішальним"
Україна має всіляко протидіяти наративу, що весняний контрнаступ є "вирішальною битвою" у війні.
Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Financial Time
Пряма мова: "Ми повинні всіляко протидіяти сприйняттю контрнаступу як вирішальної битви у війні".
Деталі: За словами Кулеби, які наводить FT, наратив про вирішальну битву є небезпечним, бо у разі невдачі посилять свої позиції ті на Заході, хто підштовхував Україну до компромісу з Росією.
Він додав, що війна – це серія битв, і якщо весняний контрнаступ сприйматиметься як вирішальний, але не призведе до "100-відсоткового звільнення української території", то "дехто може сказати, що це була остання вирішальна битва, і тепер треба думати про альтернативний сценарій".
Очільник МЗС підкреслив, що не існує альтернативи повному відновленню територіальної цілісності України.
Що цьому передувало:
- Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що український Генштаб планує контрнаступ на кількох напрямках, але все залежить від погодних умов. Резніков вважає, що це трапиться у квітні-травні.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ поки що не можуть розпочати контрнаступ, який був запланований на весну, оскільки зараз недостатньо зброї.
- Заступниця міністра оборони закликає українців не запитувати у військових, коли відбудеться контрнаступ, щоб не заважати їм працювати.