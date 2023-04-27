СБУ показала, як схопила інформатора окупантів у звільненому Лимані

Служба безпеки викрила і затримала ворожого інформатора, який передавав окупантам локації базування українських захисників у прифронтових районах Донеччини.

Джерело: СБУ

Дослівно: "У "зоні особливої уваги" фігуранта були місця дислокації та переміщення підрозділів Збройних Сил України та СБУ на території звільненого Лимана.

Крім того, він передавав агресору координати місцевих об’єктів залізничної інфраструктури".

Деталі: Співробітники СБУ затримали чоловіка під час виконання ним розвідувального завдання.

Інформатором виявився безробітний мешканець Лимана, який перебував "на зв’язку" з бойовиком окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС РФ.

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За вказівкою він обходив територію звільненого міста і фіксував локації українських захисників та інфраструктурних об’єктів.

Потім ворожий інформатор передавав отримані відомості бойовику через заборонену російську соцмережу "Однокласники".

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 ККУ (надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ та інших військових формувань).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.