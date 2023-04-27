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СБУ показала, как схватила информатора оккупантов в освобожденном Лимане

Алена МазуренкоЧетверг, 27 апреля 2023, 11:20
СБУ показала, как схватила информатора оккупантов в освобожденном Лимане
скриншот

Служба безопасности разоблачила и задержала вражеского информатора, который передавал оккупантам локации базирования украинских защитников в прифронтовых районах Донецкой области.

Источник: СБУ

Дословно: "В "зоне особого внимания" фигуранта были места дислокации и перемещения подразделений Вооруженных Сил Украины и СБУ на территории освобожденного Лимана.

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Кроме того, он передавал агрессору координаты местных объектов железнодорожной инфраструктуры".

Детали: Сотрудники СБУ задержали мужчину во время выполнения им разведывательного задания.

Информатором оказался безработный житель Лимана, который находился "на связи" с боевиком оккупационных группировок Южного военного округа ВС РФ.

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По указанию он обходил территорию освобожденного города и фиксировал локации украинских защитников и инфраструктурных объектов.

Затем вражеский информатор передавал полученные сведения боевику через запрещенную российскую соцсеть "Одноклассники".

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 УКУ (предоставление вооруженным формированием государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против ВСУ и других военных формирований).

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Темы: СБУЛиман
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