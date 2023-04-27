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Знайдена в Польщі ракета потрапила туди не з-за кордону – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 27 квітня 2023, 12:36

Ракета, уламки якої виявили у лісі біля міста Бидгощ, входить до озброєння польської армії і навряд чи могла бути випущена з території іншої країни.

Як пише "Європейська правда", про це неофіційно довідалися журналісти RMF FM.

Співрозмовникам радіостанції поки невідомо, за яких обставин ракета потрапила туди, де її виявили. Втім, неподалік розташоване підприємство військової авіації, де обслуговують літаки, а також військовий аеродром. 

Генерал Роман Полко у коментар RMF24 зазначив, що наявні у Польщі МіГ-29 теж використовують радянські ракети, і потенційно могло статися, що випущена під час навчань ракета з якоїсь причини полетіла хибним курсом. 

На його думку, вкрай малоймовірно, що знайдену ракету випустили з-за східних кордонів Польщі. 

Як стало відомо вранці 27 квітня, напередодні під Бидгощем виявили уламки "військово-повітряного об’єкта". Журналісти неофіційно дізналися, що це може бути ракета "повітря-земля", на уламках нібито є написи російською.

Ця місцевість розташована за близько 500 км від кордону України, понад 400 км від кордону з Білоруссю і близько 240 – з Калінінградською областю Росії. 

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Теми: Польщазброя
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