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Найденная в Польше ракета попала туда не из-за границы – СМИ

"Европейская правда"Четверг, 27 апреля 2023, 12:36

Ракета, обломки которой обнаружили в лесу возле города Быдгощ, входит в вооружение польской армии и вряд ли могла быть выпущена с территории другой страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом неофициально узнали журналисты RMF FM.

Собеседникам пока неизвестно, при каких обстоятельствах ракета попала туда, где ее обнаружили. Впрочем, совсем рядом расположено предприятие военной авиации, где обслуживают самолеты, а также военный аэродром.

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Генерал Роман Полко в комментарий RMF24 отметил, что имеющиеся в Польше МиГ-29 тоже используют советские ракеты, и потенциально могло случиться, что выпущенная во время учений ракета по какой-то причине полетела по ложному курсу.

По его мнению, крайне маловероятно, что найденная ракета была выпущена из-за восточных границ Польши.

Как стало известно утром 27 апреля, накануне под Быдгощем обнаружили обломки "военно-воздушного объекта". Журналисты неофициально узнали, что это может быть ракета "воздух-земля", на обломках якобы есть надписи на русском языке.

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Эта местность находится в около 500 км от границы Украины, более 400 км от границы с Беларусью и около 240 – с Калининградской областью России.

Темы: Польшаоружие
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