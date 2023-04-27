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Комітет Європарламенту схвалив продовження ще на рік скасування мит для України

"Європейська правда"Четвер, 27 квітня 2023, 12:40
Комітет Європарламенту схвалив продовження ще на рік скасування мит для України
Фото: Getty Images

Комітет з міжнародної торгівлі Європейського парламенту погодив продовження ще на рік скасування дії ввізних мит ЄС на український експорт з метою підтримки української економіки.

Про це повідомила у четвер пресслужба Європарламенту, пише "Європейська правда".

Члени Комітету з міжнародної торгівлі схвалили пропозицію продовжити призупинення ввізних мит, антидемпінгових мит та захисних заходів щодо українського експорту до ЄС ще на один рік на тлі агресивної війни Росії, яка обмежує можливості України торгувати з рештою світу.

Призупинення дії тарифів стосується фруктів та овочів, на які поширена система вхідних цін, а також сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, що підлягають тарифному квотуванню.

Українські промислові товари не обкладають митами з 1 січня 2023 року відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, тому вони не включені в нову пропозицію.

За даними Єврокомісії, ЄС є найбільшим торговельним партнером України. На Євросоюз припадало 39,5% української торгівлі у 2021 році. 

Україна є 15-м найбільшим торговельним партнером ЄС, на неї припадає близько 1,2% від загального обсягу торгівлі ЄС.

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Очікують, що постійні представники країн-членів Європейського Союзу проведуть голосування щодо продовження безмитного ввезення товарів з України у п’ятницю.

Рада ЄС ухвалила рішення скасувати на рік всі мита і квоти на експорт з України минулого року у травні у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії.

Європейська комісія схвалила офіційну пропозицію продовжити дію автономних торгових заходів для України ще на один рік в лютому цього року.

Теми: ЄСторгівляУкраїна
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