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Комитет Европарламента одобрил продление еще на год отмены пошлин для Украины

"Европейская правда"Четверг, 27 апреля 2023, 12:40
Комитет Европарламента одобрил продление еще на год отмены пошлин для Украины
Фото: Getty Images

Комитет по международной торговле Европейского парламента согласовал продление еще на год отмены действия ввозных пошлин ЕС на украинский экспорт с целью поддержки украинской экономики.

Об этом сообщила в четверг пресс-служба Европарламента, пишет "Европейская правда".

Члены Комитета по международной торговле одобрили предложение продлить приостановление ввозных пошлин, антидемпинговых пошлин и защитных мер в отношении украинского экспорта в ЕС еще на один год на фоне агрессивной войны России, которая ограничивает возможности Украины торговать с остальным миром.

Приостановление действия тарифов касается фруктов и овощей, на которые распространена система входных цен, а также сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, подлежащих тарифному квотированию.

Украинские промышленные товары не облагаются пошлинами с 1 января 2023 года в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, поэтому они не включены в новое предложение.

По данным Еврокомиссии, ЕС является крупнейшим торговым партнером Украины. На Евросоюз приходилось 39,5% украинской торговли в 2021 году.

Украина является 15-м крупнейшим торговым партнером ЕС, на нее приходится около 1,2% от общего объема торговли ЕС.

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Ожидается, что постоянные представители стран-членов Европейского Союза проведут голосование о продлении беспошлинного ввоза товаров из Украины в пятницу.

Совет ЕС принял решение отменить на год все пошлины и квоты на экспорт из Украины в прошлом году в мае в связи с полномасштабным вторжением России.

Европейская комиссия одобрила официальное предложение продлить действие автономных торговых мер для Украины еще на один год в феврале этого года.

Темы: ЕСторговляУкраина
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