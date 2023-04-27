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В МЗС РФ згадали діда Зеленського і пофантазували про його діалог з онуком

Альона Мазуренко Четвер, 27 квітня 2023, 12:40
В МЗС РФ згадали діда Зеленського і пофантазували про його діалог з онуком
ФОТО: GETTY IMAGES

Прессекретар Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова згадала про діда українського президента і уявила його діалог із внуком.

Джерело: брифінг Захарової

Пряма мова: "Дід Зеленського воював проти "коричневої чуми". Мені страшно уявити, що він сказав би своєму онукові, побачивши те, що зараз відбувається".

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Деталі: У Німеччині у 30-ті роки XX століття поширювався рух націонал-соціалістів. Їх атрибутом були сорочки коричневого кольору. Звідси і походить вираз "коричнева чума", що символізує нацизм, "коричневі"- нацисти.

У 2020 році президент України розповів прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу історію своєї родини. 

Пряма мова Зеленського: "Історію сім'ї, де було четверо братів. Троє з них, а також їхні батьки і сім'ї стали жертвами голокосту. Їх розстріляли німецькі окупанти, які увірвалися до України.

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Залишився четвертий брат. Тоді він був на фронті. Він повернувся живим. Пройшов Другу світову, зробивши внесок у перемогу над нацизмом і людиноненависницькою ідеологією. Через два роки після війни у нього народився син. А через 31 рік у нього народився онук. Через 40 років онук став президентом. І сьогодні він стоїть перед вами".

Теми: ЗеленськийРосіявійна
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