В МИД РФ вспомнили деда Зеленского и пофантазировали о его диалоге с внуком

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова вспомнила о деде украинского президента и представила его диалог с внуком.

Источник: брифинг Захаровой

Прямая речь: "Дед Зеленского воевал против "коричневой чумы". Мне страшно представить, что он сказал бы своему внуку, увидев то, что сейчас происходит".

Детали: В Германии в 30-е годы XX века распространялось движение национал-социалистов. Их атрибутом были рубашки коричневого цвета. Отсюда и происходит выражение "коричневая чума", символизирующее нацизм, "коричневые" - нацисты.

В 2020 году президент Украины рассказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху историю своей семьи.

Прямая речь Зеленского: "Историю семьи, где было четверо братьев. Трое из них, а также их родители и семьи стали жертвами холокоста. Их расстреляли немецкие оккупанты, которые ворвались в Украину.

Остался четвертый брат. Тогда он был на фронте. Он вернулся живым. Прошел Вторую мировую, сделав вклад в победу над нацизмом и человеконенавистнической идеологией. Через два года после войны у него родился сын. А через 31 год у него родился внук. Через 40 лет внук стал президентом. И сегодня он стоит перед вами".