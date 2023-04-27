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Столтенберг: Україна отримала 1 550 бронемашин, 230 танків і велику кількість боєприпасів

"Європейська правда"Четвер, 27 квітня 2023, 13:07

Генсек НАТО Єнс Столтенберг підсумував обсяги переданої Україні бронетехніки та танків в рамках формату "Рамштайн".

Про це він розповів у четвер на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Люксембургу, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Загалом через контактну групу на чолі зі США союзники НАТО і партнери надали Україні безпрецедентну допомогу. Понад 98% бойових машин, обіцяних Україні, вже доставлені. Це означає понад 1550 одиниць бронетехніки, 230 танків та іншого обладнання, включно з великою кількістю боєприпасів", – повідомив Столтенберг. 

В цілому, за його словами, понад 9 нових українських бронетанкових бригад пройшли навчання та отримали спорядження завдяки підтримці партнерів. 

"Це надасть Україні сильну позицію для подальшого відвоювання окупованих територій", – підкреслив Столтенберг.

Раніше генсек НАТО заявляв, що Україна готова відвоювати більше території на тлі підготовки до очікуваного контрнаступу проти російських сил.

Головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі напередодні висловив переконання, що Україна вчасно отримає обіцяну техніку для контрнаступу.

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Теми: НАТОУкраїнатанкизброя
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