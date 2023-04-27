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Столтенберг: Украина получила 1 550 бронемашин, 230 танков и большое количество боеприпасов

"Европейская правда"Четверг, 27 апреля 2023, 13:07

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подытожил объемы переданной Украине бронетехники и танков в рамках формата "Рамштайн".

Об этом он рассказал в четверг на совместном брифинге с премьер-министром Люксембурга, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"В целом через контактную группу во главе с США союзники НАТО и партнеры предоставили Украине беспрецедентную помощь. Более 98% боевых машин, обещанных Украине, уже доставлены. Это означает более 1550 единиц бронетехники, 230 танков и другого оборудования, включая большое количество боеприпасов", – сообщил Столтенберг.

В целом, по его словам, более девяти новых украинских бронетанковых бригад прошли обучение и получили снаряжение благодаря поддержке партнеров.

"Это даст Украине сильную позицию для дальнейшего отвоевания оккупированных территорий", – подчеркнул Столтенберг.

Ранее генсек НАТО заявлял, что Украина готова отвоевать больше территории на фоне подготовки к ожидаемому контрнаступлению против российских сил.

Главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи накануне выразил убеждение, что Украина вовремя получит обещанную технику для контрнаступления.

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Темы: НАТОУкраинатанкиоружие
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