Колишній конкурент Лукашенка потрапив у лікарню з "множинними ушкодженнями"

Білоруського опозиціонера і колишнього конкурента на виборах Віктора Бабарико опинився у лікарні.

Джерело: білоруська служба "Радыё Свабода", Наша ніва, Telegram-канал Рабочы Рух

Деталі: 26 квітня "Рабочи рух" розповсюдив інформацію про те, що Бабарико потрапив до лікарні з "множинними тілесними ушкодженнями".

А вже 27 квітня у новополоцькій центральній міській лікарні це підтвердили. "Бабарико в хірургії", - відповіли там без пояснень.

Передісторія: