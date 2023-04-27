Колишній конкурент Лукашенка потрапив у лікарню з "множинними ушкодженнями"

Білоруського опозиціонера і колишнього конкурента на виборах Віктора Бабарико опинився у лікарні.

Джерело: білоруська служба "Радыё Свабода", Наша ніва, Telegram-канал Рабочы Рух

Деталі: 26 квітня "Рабочи рух" розповсюдив інформацію про те, що Бабарико потрапив до лікарні з "множинними тілесними ушкодженнями".

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А вже 27 квітня у новополоцькій центральній міській лікарні це підтвердили. "Бабарико в хірургії", - відповіли там без пояснень.

Передісторія:

У липні 2021 року Віктора Бабарико засудили до 14 років позбавлення волі. Він вважався головним суперником Олександра Лукашенка на президентських виборах, однак його не допустили до участі у виборах.

У ЦВК Білорусі заявили, що Бабарико незаконно використовував іноземну фінансову допомогу під час кампанії - ресурси Белгазпромбанку, яким він раніше керував, і який на 99% належить російським компаніям.

18 червня 2020 року правоохоронці Білорусі назвали Бабарика, який оголосив про намір балотуватися у президенти, ватажком злочинної групи. Зранку того ж дня його разом із сином Едуардом затримали.