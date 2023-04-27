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Бывший конкурент Лукашенко попал в больницу с "множественными повреждениями"

Четверг, 27 апреля 2023, 13:31
Бывший конкурент Лукашенко попал в больницу с множественными повреждениями
Фото из открытых источников

Белорусского оппозиционера и бывшего конкурента на выборах Виктора Бабарико оказался в больнице.

Источник: белорусская служба "Радыё Свабода", Наша нива, Telegram-канал Рабочы Рух

Детали: 26 апреля "Рабочы Рух" распространил информацию о том, что Бабарико попал в больницу с "множественными телесными повреждениями".

А уже 27 апреля в Новополоцкой центральной городской больнице это подтвердили. "Бабарико в хирургии", - ответили там без объяснений.

Предыстория:

  • В июле 2021 года Виктора Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы.
  • Он считался главным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах, однако его не допустили к участию в выборах.
  • В ЦИК Беларуси заявили, что Бабарико незаконно использовал иностранную финансовую помощь во время кампании - ресурсы Белгазпромбанка, которым он ранее руководил, и который на 99% принадлежит российским компаниям.
  • 18 июня 2020 года правоохранители Беларуси назвали Бабарико, который объявил о намерении баллотироваться в президенты, главарем преступной группы. Утром того же дня его вместе с сыном Эдуардом задержали.

Темы: ЛукашенкоБеларусь
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