Бывший конкурент Лукашенко попал в больницу с "множественными повреждениями"

Белорусского оппозиционера и бывшего конкурента на выборах Виктора Бабарико оказался в больнице.

Источник: белорусская служба "Радыё Свабода", Наша нива, Telegram-канал Рабочы Рух

Детали: 26 апреля "Рабочы Рух" распространил информацию о том, что Бабарико попал в больницу с "множественными телесными повреждениями".

А уже 27 апреля в Новополоцкой центральной городской больнице это подтвердили. "Бабарико в хирургии", - ответили там без объяснений.

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