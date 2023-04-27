На Запорізькому і Херсонському напрямках окупанти перейшли до оборони – Нацгвардія

Російські війська перейшли до оборони на Запорізькому та Херсонському напрямках.

Джерело: Укрінформ з посиланням на брифінг заступник директора департаменту планування застосування Головного управління НГУ полковника Миколу Уршаловича

Пряма мова Уршаловича: "На Запорізькому та Херсонському напрямках, де виконують бойові завдання воїни-гвардійці, ворог перейшов до оборони. Не маючи будь-яких досягнень на полі бою, окупанти продовжують обстріли наших позицій".

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Деталі: Він також додав, що варварські ракетні атаки росіян по цивільних об’єктах і населених пунктах ставлять під загрозу життя мирного населення України.

За словами Уршаловича, минулого тижня група аеророзвідки 27-ї Печерської бригади на Лиманському, Донецькому та Запорізькому напрямках виявила і спільно з артилеристами знищила 4 САУ, 2 гаубиці, 6 ББМ, 2 одиниці спеціальної гусеничної та 12 одиниць автотехніки росіян.

Також упродовж тижня захисники виконали 460 вогневих завдань, у результаті яких підтверджено знищення близько 80 окупантів, трьох мінометів 120-го калібру з розрахунками та двох одиниць автотехніки.