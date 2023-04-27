Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты перешли к обороне – Нацгвардия

Ирина БалачукЧетверг, 27 апреля 2023, 13:33
На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты перешли к обороне – Нацгвардия
Украинский защитник. Фото из Facebook НГУ

Российские войска перешли к обороне на Запорожском и Херсонском направлениях.

Источник: Укринформ со ссылкой на брифинг заместителя директора департамента планирования применения Главного управления НГУ полковника Николая Уршаловича

Прямая речь Уршаловича: "На Запорожском и Херсонском направлениях, где выполняют боевые задачи воины-гвардейцы, враг перешел к обороне. Не имея каких-либо достижений на поле боя, оккупанты продолжают обстрелы наших позиций".

Детали: Он также добавил, что варварские ракетные атаки россиян по гражданским объектам и населенным пунктам ставят под угрозу жизнь мирного населения Украины.

По словам Уршаловича, на прошлой неделе группа аэроразведки 27-й Печерской бригады на Лиманском, Донецком и Запорожском направлениях обнаружила и совместно с артиллеристами уничтожила 4 САУ, 2 гаубицы, 6 ББМ, 2 единицы специальной гусеничной и 12 единиц автотехники россиян.

Также в течение недели защитники выполнили 460 огневых задач, в результате которых подтверждено уничтожение около 80 оккупантов, трех минометов 120-го калибра с расчетами и двух единиц автотехники.

Темы: Запорожская областьХерсонская областьвойнаНацгвардия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Последние удары врага: Зеленский провел совещание с чиновниками и силовиками

Оппозиционеры РФ в Европе приняли декларацию: против войны и режима Путина

Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и мобилизацию

фото, ОбновленоДепутат с женой пытались захватить 280 га у моря в Одесской области – СБУ

Данилов назвал 15 причин, почему украинцы хотят исчезновения России

фотоВодитель сбил полицейскую и двух военных на переходе в Хмельницком: один погиб

Все новости...
Запорожская область
Россияне убили 3 гражданских в Донецкой области и 2 – в Запорожской за сутки
Шумная ночь в Запорожской области: россияне применили беспилотники, самолет и артиллерию
В Энергодаре оккупанты наблюдают за украинцами, усилили давление на работников ЗАЭС – Генштаб
Последние новости
22:41
РФ потеряла в Украине более 100 тысяч военных за 5 месяцев – Белый дом
22:38
Шуляк доказывает в суде, что ее муж из Украины не убегал
22:18
Последние удары врага: Зеленский провел совещание с чиновниками и силовиками
22:16
Какая дополнительная работа в школе обременяет украинских учителей – опрос
22:03
Экономические новости 1 мая: в США "рухнул" еще один банк, правительство хочет ликвидировать регулятора игорного бизнеса
21:57
видеоШуляк прокомментировала поддержку "слуг народа" со стороны экс-ОПЗЖ
21:47
В апреле из России окончательно вышли KFC, Mercedes-Benz и EA
21:34
Оппозиционеры РФ в Европе приняли декларацию: против войны и режима Путина
21:08
Студентов УКУ критикуют за благотворительную вечеринку во львовском Доме ученых
21:07
видеоШуляк о бывших "слугах", которые объединились с экс-ОПЗЖ: "Предатели"
Все новости...
Реклама: