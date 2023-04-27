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На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты перешли к обороне – Нацгвардия

Ирина БалачукЧетверг, 27 апреля 2023, 13:33
На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты перешли к обороне – Нацгвардия
Украинский защитник. Фото из Facebook НГУ

Российские войска перешли к обороне на Запорожском и Херсонском направлениях.

Источник: Укринформ со ссылкой на брифинг заместителя директора департамента планирования применения Главного управления НГУ полковника Николая Уршаловича

Прямая речь Уршаловича: "На Запорожском и Херсонском направлениях, где выполняют боевые задачи воины-гвардейцы, враг перешел к обороне. Не имея каких-либо достижений на поле боя, оккупанты продолжают обстрелы наших позиций".

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Детали: Он также добавил, что варварские ракетные атаки россиян по гражданским объектам и населенным пунктам ставят под угрозу жизнь мирного населения Украины.

По словам Уршаловича, на прошлой неделе группа аэроразведки 27-й Печерской бригады на Лиманском, Донецком и Запорожском направлениях обнаружила и совместно с артиллеристами уничтожила 4 САУ, 2 гаубицы, 6 ББМ, 2 единицы специальной гусеничной и 12 единиц автотехники россиян.

Также в течение недели защитники выполнили 460 огневых задач, в результате которых подтверждено уничтожение около 80 оккупантов, трех минометов 120-го калибра с расчетами и двух единиц автотехники.

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Темы: Запорожская областьХерсонская областьвойнаНацгвардия
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