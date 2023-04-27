Під Петербургом стався вибух: утворилася шестиметрова вирва

У передмісті російського Санкт-Петербурга ввечері 26 квітня стався вибух на території покинутої ТЕЦ, внаслідок якого утворилася вирва діаметром 6 метрів.

Джерело: російське видання Фонтанка, Слідчий комітет РФ у Telegram

Деталі: Російські ЗМІ повідомляють, що в місті Павловськ стався вибух, який чуло "все місто". Там стояла покинута будівля ТЕЦ. На її місці залишилася вирва діаметром 6 метрів і 1,5 метра в глибину. Вибухотехніки не змогли з'ясувати, що призвело до вибуху.

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Дослівно видання: "Нібито є воронка від вибуху, але немає слідів пристрою. Тому поки визначили, як невстановлений предмет без осколків".

Більше деталей: Слідчий комітет РФ у четвер вдень підтвердив факт вибуху "невстановленого пристрою" на території ТЕЦ і порушив кримінальну справу про незаконне придбання та зберігання вибухових речовин.

ЗМІ не виключають версію вибуху снаряда часів Другої світової війни.

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