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Під Петербургом стався вибух: утворилася шестиметрова вирва

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 27 квітня 2023, 13:47
Під Петербургом стався вибух: утворилася шестиметрова вирва
Фото слідкому РФ

У передмісті російського Санкт-Петербурга ввечері 26 квітня стався вибух на території покинутої ТЕЦ, внаслідок якого утворилася вирва діаметром 6 метрів.

Джерело: російське видання Фонтанка, Слідчий комітет РФ у Telegram

Деталі: Російські ЗМІ повідомляють, що в місті Павловськ стався вибух, який чуло "все місто".  Там стояла покинута будівля ТЕЦ. На її місці залишилася вирва діаметром 6 метрів і 1,5 метра в глибину. Вибухотехніки не змогли з'ясувати, що призвело до вибуху.

Дослівно видання: "Нібито є воронка від вибуху, але немає слідів пристрою. Тому поки визначили, як невстановлений предмет без осколків".

Більше деталей: Слідчий комітет РФ у четвер вдень підтвердив факт вибуху "невстановленого пристрою" на території ТЕЦ і порушив кримінальну справу про незаконне придбання та зберігання вибухових речовин. 

ЗМІ не виключають версію вибуху снаряда часів Другої світової війни.

Теми: Росіявибухенергетика
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