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Под Петербургом произошел взрыв: образовалась шестиметровая воронка

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 27 апреля 2023, 13:47
Под Петербургом произошел взрыв: образовалась шестиметровая воронка
фОТО СЛЕДКОМА рф

В пригороде российского Санкт-Петербурга вечером 26 апреля произошел взрыв на территории заброшенной ТЭЦ, в результате которого образовалась воронка диаметром 6 метров.

Источник: российское издания Фонтанка, Следственный комитет РФ в Telegram

Детали: Российские СМИ сообщают, что в городе Павловск произошел взрыв, который слышал "весь город".  Там стояло заброшенное здание ТЭЦ. На его месте осталась воронка диаметром 6 метров и 1,5 метра в глубину. Взрывотехники не смогли выяснить, что привело к взрыву.

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Дословно издание: "Якобы есть воронка от взрыва, но нет следов устройства. Поэтому пока определили, как неустановленный предмет без осколков".

Больше деталей: Следком РФ в четверг днем подтвердил факт взрыва "неустановленного устройства" на территории ТЭЦ и возбудил уголовное дело о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ. 

СМИ не исключают версию взрыва снаряда времен Второй мировой войны.

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Темы: Росcиявзрывэнергетика
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