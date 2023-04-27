Под Петербургом произошел взрыв: образовалась шестиметровая воронка

В пригороде российского Санкт-Петербурга вечером 26 апреля произошел взрыв на территории заброшенной ТЭЦ, в результате которого образовалась воронка диаметром 6 метров.

Источник: российское издания Фонтанка, Следственный комитет РФ в Telegram

Детали: Российские СМИ сообщают, что в городе Павловск произошел взрыв, который слышал "весь город". Там стояло заброшенное здание ТЭЦ. На его месте осталась воронка диаметром 6 метров и 1,5 метра в глубину. Взрывотехники не смогли выяснить, что привело к взрыву.

Дословно издание: "Якобы есть воронка от взрыва, но нет следов устройства. Поэтому пока определили, как неустановленный предмет без осколков".

Больше деталей: Следком РФ в четверг днем подтвердил факт взрыва "неустановленного устройства" на территории ТЭЦ и возбудил уголовное дело о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.

СМИ не исключают версию взрыва снаряда времен Второй мировой войны.