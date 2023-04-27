Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Под Петербургом произошел взрыв: образовалась шестиметровая воронка

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 27 апреля 2023, 13:47
Под Петербургом произошел взрыв: образовалась шестиметровая воронка
фОТО СЛЕДКОМА рф

В пригороде российского Санкт-Петербурга вечером 26 апреля произошел взрыв на территории заброшенной ТЭЦ, в результате которого образовалась воронка диаметром 6 метров.

Источник: российское издания Фонтанка, Следственный комитет РФ в Telegram

Детали: Российские СМИ сообщают, что в городе Павловск произошел взрыв, который слышал "весь город".  Там стояло заброшенное здание ТЭЦ. На его месте осталась воронка диаметром 6 метров и 1,5 метра в глубину. Взрывотехники не смогли выяснить, что привело к взрыву.

Дословно издание: "Якобы есть воронка от взрыва, но нет следов устройства. Поэтому пока определили, как неустановленный предмет без осколков".

Больше деталей: Следком РФ в четверг днем подтвердил факт взрыва "неустановленного устройства" на территории ТЭЦ и возбудил уголовное дело о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ. 

СМИ не исключают версию взрыва снаряда времен Второй мировой войны.

Темы: Росcиявзрывэнергетика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Последние удары врага: Зеленский провел совещание с чиновниками и силовиками

Оппозиционеры РФ в Европе приняли декларацию: против войны и режима Путина

Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и мобилизацию

фото, ОбновленоДепутат с женой пытались захватить 280 га у моря в Одесской области – СБУ

Данилов назвал 15 причин, почему украинцы хотят исчезновения России

фотоВодитель сбил полицейскую и двух военных на переходе в Хмельницком: один погиб

Все новости...
Росcия
В Кремле прокомментировали разговор Зеленского и Си
В МИД РФ вспомнили деда Зеленского и пофантазировали о его диалоге с внуком
В Херсоне погиб украинский фиксер La Repubblica Богдан Битик – СМИ
Последние новости
22:41
РФ потеряла в Украине более 100 тысяч военных за 5 месяцев – Белый дом
22:38
Шуляк доказывает в суде, что ее муж из Украины не убегал
22:18
Последние удары врага: Зеленский провел совещание с чиновниками и силовиками
22:16
Какая дополнительная работа в школе обременяет украинских учителей – опрос
22:03
Экономические новости 1 мая: в США "рухнул" еще один банк, правительство хочет ликвидировать регулятора игорного бизнеса
21:57
видеоШуляк прокомментировала поддержку "слуг народа" со стороны экс-ОПЗЖ
21:47
В апреле из России окончательно вышли KFC, Mercedes-Benz и EA
21:34
Оппозиционеры РФ в Европе приняли декларацию: против войны и режима Путина
21:08
Студентов УКУ критикуют за благотворительную вечеринку во львовском Доме ученых
21:07
видеоШуляк о бывших "слугах", которые объединились с экс-ОПЗЖ: "Предатели"
Все новости...
Реклама: