Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

УПЦ МП заборонили на Житомирщині

Валентина РоманенкоЧетвер, 27 квітня 2023, 15:20
УПЦ МП заборонили на Житомирщині
ілюстративне фото УПЦ МП

Житомирська обласна рада заборонила діяльність Української православної церкви Московського патріархату на території області.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Відповідне рішення ухвалили депутати на сесії облради.

Реклама:

Дослівно рішення: "Заборонити діяльність Української православної церкви, яка має церковно-канонічний зв’язок із Російською православною церквою (зареєстрована як Київська митрополія УПЦ, ЄДРПОУ 21510633), є її структурним підрозділом і перебуває у відносинах підпорядкування, на території Житомирської області".

Також депутати Житомирської обласної ради скасували рішення, ухвалене у 2017 році, щодо передачі земельної ділянки жіночому монастирю Афонської ікони Божої Матері УПЦ МП.

За словами заступника голови Житомирської облради Володимира Ширми, тепер земельна ділянка, яку передали монастирю, перебуватиме у комунальній власності.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 25 травня 2017 року депутати Житомирської облради з другої спроби надали дозвіл на розробку проєкту землеустрою монастирю Афонської ікони Божої Матері УПЦ МП. Всього монастирю передали 23,9 га землі, в тому числі – 15,8 га, що розташовані за межами смт Чоповичі.
  • 27 липня 2017 року депутати збиралися скасувати своє рішення про виділення землі монастирю в Чоповичах. Цього ж вимагали й протестувальники, які прийшли під будівлю облради. Проте для ухвалення рішення на сесії не вистачило голосів.
  • У січні 2021 року Кабінет міністрів погодив зміну цільового призначення земельної ділянки для передачі її жіночому монастирю Афонської ікони Божої Матері УПЦ МП.

Теми: УПЦ МПЖитомирщина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
УПЦ МП
У Києві жінці, яка чекала Росію й відстоювала УПЦ МП в лаврі, оголосили підозру
Собор УПЦ МП у Каневі хочуть передати державі
У Митрополита Павла діагностували гострий інфаркт – адвокат
Останні новини
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
19:58
Зеленський про фінансову допомогу від партнерів: Україна має багаторічні зобов’язання 11 країн
19:48
Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально
19:47
Зеленський: Наступного року виробимо мільйон дронів
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
19:43
Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон
19:40
Вихід на кордони не дає гарантій безпеки – Зеленський
19:38
"Ніхто з партнерів не піднімав це питання": президент про непідписання містобудівного закону
Усі новини...
Реклама: