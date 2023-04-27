Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

УПЦ МП заборонили на Житомирщині

Валентина РоманенкоЧетвер, 27 квітня 2023, 15:20
УПЦ МП заборонили на Житомирщині
ілюстративне фото УПЦ МП

Житомирська обласна рада заборонила діяльність Української православної церкви Московського патріархату на території області.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Відповідне рішення ухвалили депутати на сесії облради.

Дослівно рішення: "Заборонити діяльність Української православної церкви, яка має церковно-канонічний зв’язок із Російською православною церквою (зареєстрована як Київська митрополія УПЦ, ЄДРПОУ 21510633), є її структурним підрозділом і перебуває у відносинах підпорядкування, на території Житомирської області".

Також депутати Житомирської обласної ради скасували рішення, ухвалене у 2017 році, щодо передачі земельної ділянки жіночому монастирю Афонської ікони Божої Матері УПЦ МП.

За словами заступника голови Житомирської облради Володимира Ширми, тепер земельна ділянка, яку передали монастирю, перебуватиме у комунальній власності.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 25 травня 2017 року депутати Житомирської облради з другої спроби надали дозвіл на розробку проєкту землеустрою монастирю Афонської ікони Божої Матері УПЦ МП. Всього монастирю передали 23,9 га землі, в тому числі – 15,8 га, що розташовані за межами смт Чоповичі.
  • 27 липня 2017 року депутати збиралися скасувати своє рішення про виділення землі монастирю в Чоповичах. Цього ж вимагали й протестувальники, які прийшли під будівлю облради. Проте для ухвалення рішення на сесії не вистачило голосів.
  • У січні 2021 року Кабінет міністрів погодив зміну цільового призначення земельної ділянки для передачі її жіночому монастирю Афонської ікони Божої Матері УПЦ МП.

Теми: УПЦ МПЖитомирщина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Опозиціонери РФ у Європі ухвалили декларацію: проти війни і режиму Путіна

Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію

фото, оновленоДепутат з дружиною намагались захопити 280 га біля моря на Одещині – СБУ

Данілов назвав 15 причин, чому українці хочуть зникнення Росії

фотоВодій збив поліцейську і двох військових на переході в Хмельницькому: один загинув

фотоНічна атака на Павлоград: пошкоджено більше 100 будинків та 9 шкіл і садочків

Усі новини...
УПЦ МП
У Броварах забрали землю у церков УПЦ МП
Понад 20 храмів УПЦ МП в Чернівцях позбавили землі
Суд заборонив перешкоджати роботі комісії в київській лаврі – Ткаченко
Останні новини
22:18
Останні удари ворога: Зеленський провів нараду з чиновниками та силовиками
22:03
Економічні новини 1 травня: у США "впав" ще один банк, уряд хоче ліквідувати регулятора грального бізнесу
21:57
відеоШуляк прокоментувала підтримку "слуг народу" з боку ексОПЗЖ
21:47
У квітні з Росії остаточно вийшли KFC, Mercedes-Benz та EA
21:34
Опозиціонери РФ у Європі ухвалили декларацію: проти війни і режиму Путіна
21:08
Студентів УКУ критикують за благодійну вечірку у львівському Будинку вчених
21:07
відеоШуляк про колишніх "слуг", які об'єднались з ексОПЗЖ: "Зрадники"
21:01
Компанія Фрідмана досі співпрацює з Росгвардією та охороною Путіна – розслідування
20:59
Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію
20:50
ФСБшники видають себе за цивільних, щоб шукати партизанів в окупованих регіонах – ЦНС
Усі новини...
Реклама: