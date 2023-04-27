УПЦ МП заборонили на Житомирщині
Житомирська обласна рада заборонила діяльність Української православної церкви Московського патріархату на території області.
Джерело: "Укрінформ"
Деталі: Відповідне рішення ухвалили депутати на сесії облради.
Дослівно рішення: "Заборонити діяльність Української православної церкви, яка має церковно-канонічний зв’язок із Російською православною церквою (зареєстрована як Київська митрополія УПЦ, ЄДРПОУ 21510633), є її структурним підрозділом і перебуває у відносинах підпорядкування, на території Житомирської області".
Також депутати Житомирської обласної ради скасували рішення, ухвалене у 2017 році, щодо передачі земельної ділянки жіночому монастирю Афонської ікони Божої Матері УПЦ МП.
За словами заступника голови Житомирської облради Володимира Ширми, тепер земельна ділянка, яку передали монастирю, перебуватиме у комунальній власності.
Передісторія:
- 25 травня 2017 року депутати Житомирської облради з другої спроби надали дозвіл на розробку проєкту землеустрою монастирю Афонської ікони Божої Матері УПЦ МП. Всього монастирю передали 23,9 га землі, в тому числі – 15,8 га, що розташовані за межами смт Чоповичі.
- 27 липня 2017 року депутати збиралися скасувати своє рішення про виділення землі монастирю в Чоповичах. Цього ж вимагали й протестувальники, які прийшли під будівлю облради. Проте для ухвалення рішення на сесії не вистачило голосів.
- У січні 2021 року Кабінет міністрів погодив зміну цільового призначення земельної ділянки для передачі її жіночому монастирю Афонської ікони Божої Матері УПЦ МП.