УПЦ МП заборонили на Житомирщині

Житомирська обласна рада заборонила діяльність Української православної церкви Московського патріархату на території області.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Відповідне рішення ухвалили депутати на сесії облради.

Дослівно рішення: "Заборонити діяльність Української православної церкви, яка має церковно-канонічний зв’язок із Російською православною церквою (зареєстрована як Київська митрополія УПЦ, ЄДРПОУ 21510633), є її структурним підрозділом і перебуває у відносинах підпорядкування, на території Житомирської області".

Також депутати Житомирської обласної ради скасували рішення, ухвалене у 2017 році, щодо передачі земельної ділянки жіночому монастирю Афонської ікони Божої Матері УПЦ МП.

За словами заступника голови Житомирської облради Володимира Ширми, тепер земельна ділянка, яку передали монастирю, перебуватиме у комунальній власності.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ