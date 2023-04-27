УПЦ МП запретили на Житомирщине

Житомирский областной совет запретил деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата на территории области.

Источник: "Укринформ"

Детали: Соответствующее решение приняли депутаты на сессии облсовета.

Дословно решение: "Запретить деятельность Украинской православной церкви, которая имеет церковно-каноническую связь с Русской православной церковью (зарегистрирована как Киевская митрополия УПЦ, ЕГРПОУ 21510633), является ее структурным подразделением и находится в отношениях подчинения, на территории Житомирской области".

Также депутаты Житомирского областного совета отменили решение, принятое в 2017 году, о передаче земельного участка женскому монастырю Афонской иконы Божией Матери УПЦ МП.

По словам заместителя председателя Житомирского облсовета Владимира Ширмы, теперь земельный участок, который передали монастырю, будет находиться в коммунальной собственности.

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