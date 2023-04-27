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УПЦ МП запретили на Житомирщине

Валентина РоманенкоЧетверг, 27 апреля 2023, 15:20
УПЦ МП запретили на Житомирщине
иллюстративное фото УПЦ МП

Житомирский областной совет запретил деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата на территории области.

Источник: "Укринформ"

Детали: Соответствующее решение приняли депутаты на сессии облсовета.

Дословно решение: "Запретить деятельность Украинской православной церкви, которая имеет церковно-каноническую связь с Русской православной церковью (зарегистрирована как Киевская митрополия УПЦ, ЕГРПОУ 21510633), является ее структурным подразделением и находится в отношениях подчинения, на территории Житомирской области".

Также депутаты Житомирского областного совета отменили решение, принятое в 2017 году, о передаче земельного участка женскому монастырю Афонской иконы Божией Матери УПЦ МП.

По словам заместителя председателя Житомирского облсовета Владимира Ширмы, теперь земельный участок, который передали монастырю, будет находиться в коммунальной собственности.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 25 мая 2017 года депутаты Житомирского облсовета со второй попытки дали разрешение на разработку проекта землеустройства монастырю Афонской иконы Божьей Матери УПЦ МП. Всего монастырю передали 23,9 га земли, в том числе - 15,8 га, расположенных за пределами пгт Чоповичи.
  • 27 июля 2017 года депутаты собирались отменить свое решение о выделении земли монастырю в Чоповичах. Этого же требовали и протестующие, которые пришли под здание облсовета. Однако для принятия решения на сессии не хватило голосов.
  • В январе 2021 года Кабинет министров согласовал изменение целевого назначения земельного участка для передачи его женскому монастырю Афонской иконы Божьей Матери УПЦ МП.

Темы: УПЦ МПЖитомирская область
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