Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

УПЦ МП запретили на Житомирщине

Валентина РоманенкоЧетверг, 27 апреля 2023, 15:20
УПЦ МП запретили на Житомирщине
иллюстративное фото УПЦ МП

Житомирский областной совет запретил деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата на территории области.

Источник: "Укринформ"

Детали: Соответствующее решение приняли депутаты на сессии облсовета.

Реклама:

Дословно решение: "Запретить деятельность Украинской православной церкви, которая имеет церковно-каноническую связь с Русской православной церковью (зарегистрирована как Киевская митрополия УПЦ, ЕГРПОУ 21510633), является ее структурным подразделением и находится в отношениях подчинения, на территории Житомирской области".

Также депутаты Житомирского областного совета отменили решение, принятое в 2017 году, о передаче земельного участка женскому монастырю Афонской иконы Божией Матери УПЦ МП.

По словам заместителя председателя Житомирского облсовета Владимира Ширмы, теперь земельный участок, который передали монастырю, будет находиться в коммунальной собственности.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 25 мая 2017 года депутаты Житомирского облсовета со второй попытки дали разрешение на разработку проекта землеустройства монастырю Афонской иконы Божьей Матери УПЦ МП. Всего монастырю передали 23,9 га земли, в том числе - 15,8 га, расположенных за пределами пгт Чоповичи.
  • 27 июля 2017 года депутаты собирались отменить свое решение о выделении земли монастырю в Чоповичах. Этого же требовали и протестующие, которые пришли под здание облсовета. Однако для принятия решения на сессии не хватило голосов.
  • В январе 2021 года Кабинет министров согласовал изменение целевого назначения земельного участка для передачи его женскому монастырю Афонской иконы Божьей Матери УПЦ МП.

Темы: УПЦ МПЖитомирская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
УПЦ МП
В Киеве женщине, которая ждала Россию и отстаивала УПЦ МП в лавре, объявили подозрение
Собор УПЦ МП в Каневе хотят передать государству
У Митрополита Павла диагностировали острый инфаркт – адвокат
Последние новости
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек – ОП
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
Все новости...
Реклама: