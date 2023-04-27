Росія оголосила в розшук командувача ВМС ЗСУ Неїжпапу

МВС Росії оголосило в розшук командувача Військово-морськими силами України віцеадмірала Олексія Неїжпапу.

Джерело: російські ЗМІ ТАСС і РБК з посиланням на базу даних МВС РФ

Деталі: Адмірал ВМС ЗСУ заочно звинувачений за ст. 317 КК РФ "Посягання на життя співробітника правоохоронного органу". Ця стаття, згідно із законодавством РФ, передбачає довічне позбавлення волі.

При цьому до Хамовницького районного суду Москви надійшло клопотання про заочний арешт Неїжпапи.

Довідково: 47-річний уродженець Севастополя Олексій Неїжпапа обіймає посаду командувача Військово-морських сил України з червня 2020 року. До цього він був заступником командувача.

У квітні 2022 року президент Володимир Зеленський присвоїв Неїжпапі військове звання віцеадмірала.

Командувача ВМС ЗСУ нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеня.