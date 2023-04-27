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Росія оголосила в розшук командувача ВМС ЗСУ Неїжпапу

Валентина РоманенкоЧетвер, 27 квітня 2023, 15:59
Росія оголосила в розшук командувача ВМС ЗСУ Неїжпапу
Олексій Неїжпапа. фото з сайту "Армія Inform"

МВС Росії оголосило в розшук командувача Військово-морськими силами України віцеадмірала Олексія Неїжпапу.

Джерело: російські ЗМІ ТАСС і РБК з посиланням на базу даних МВС РФ

Деталі: Адмірал ВМС ЗСУ заочно звинувачений за ст. 317 КК РФ "Посягання на життя співробітника правоохоронного органу". Ця стаття, згідно із законодавством РФ, передбачає довічне позбавлення волі.

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При цьому до Хамовницького районного суду Москви надійшло клопотання про заочний арешт Неїжпапи.

Довідково: 47-річний уродженець Севастополя Олексій Неїжпапа обіймає посаду командувача Військово-морських сил України з червня 2020 року. До цього він був заступником командувача.

У квітні 2022 року президент Володимир Зеленський присвоїв Неїжпапі військове звання віцеадмірала.

ВІДЕО ДНЯ

Командувача ВМС ЗСУ нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Теми: флотвійнаРосія
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