Россия объявила в розыск командующего ВМС ВСУ Неижпапу

МВД России объявило в розыск командующего Военно-морскими силами Украины вице-адмирала Алексея Неижпапу.

Источник: российские СМИ ТАСС і РБК со ссылкой на базу данных МВД РФ

Детали: Адмирал ВМС ВСУ заочно обвинён по ст. 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Эта статья, согласно законодательству РФ, предусматривает пожизненное лишение свободы.

При этом в Хамовнический районный суд Москвы поступило ходатайство о заочном аресте Неижпапы.

Справка: 47-летний уроженец Севастополя Алексей Неижпапа занимает должность командующего Военно-морских сил Украины с июня 2020 года. До этого он был заместителем командующего.

В апреле 2022 президент Владимир Зеленский присвоил Неижпапе воинское звание вице-адмирала.

Командующий ВМС ВСУ награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.