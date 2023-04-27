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Міноборони вважає некоректним порівнювати їхні ціни на продукти з цінами ГУР

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 27 квітня 2023, 16:58
Міноборони вважає некоректним порівнювати їхні ціни на продукти з цінами ГУР
Фото: Міноборони

У Міноборони вважають некоректним порівнювати ціни на продукти їх та Головного управління розвідки.

Джерело: пресслужба Міністерства оборони України 

Дослівно: "У медіа поширюються матеріали з порівнянням цін на закупівлю продуктів харчування для Збройних сил України та окремої військової частини Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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Дана інформація подається некоректно". 

Деталі: Міноборони підкреслює, що "порівнюються категорично не тотожні речі". Зокрема, для порівняння цін взято звіти про закупівлю  продуктів для харчування окремої військової частини ГУР, яка дислокується в Києві.

Дослівно: "Наголошуємо вчергове, що для харчового забезпечення Збройних сил України Міністерством оборони закуповується комплексна послуга з організації харчування за каталогом продуктів, ціни на які вже враховують логістику, у тому числі переважно доставку у райони ведення бойових дій. 

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Послуга з організації харчування, по суті, це формат "їжа ходить за військовослужбовцем". Ціна послуги з організації харчування одного військовослужбовця складає від 137,04 грн до 144,06 грн на добу".

Більше деталей: Крім того, у Міноборони наголосили, що розвідники під час виконання бойових завдань забезпечуються харчуванням за тим же принципом, як і всі військовослужбовці ЗСУ – завдяки укладеним Міноборони договорам щодо послуг з організації харчування.

Також відомство відзвітувало, що у першій половині квітня провело зустріч з представниками крупних торговельних мереж "Коло", "АТБ-Маркет", "Варус", "Ашан", "Сільпо" (Fozzy Group) для долучення крупних рітейлерів до процесу організації і безперебійного забезпечення харчуванням військовослужбовців.

Представники мереж наголосили, що при існуючих вимогах забезпечення логістики продуктів – а саме за принципом гарантування доставки продуктів до частин при їх постійній передислокації, –  є занадто ризикованим процесом для мережевого бізнесу при визначених цінах послуг (137,04-144,06 грн). За словами рітейлерів, вони низькі.

Передісторія: 

  • 26 квітня видання "Наші гроші" оприлюднило матеріал, в якому порівнювалися ціни на деякі продукти, що закуповують для захисників Міноборони та Головне управління розвідки. Як стверджувало видання, в деяких випадках розвідники купували харчі вдвічі дешевше. 

Теми: Мінобороницінирозвідка
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