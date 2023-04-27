Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міноборони вважає некоректним порівнювати їхні ціни на продукти з цінами ГУР

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 27 квітня 2023, 16:58
Міноборони вважає некоректним порівнювати їхні ціни на продукти з цінами ГУР
Фото: Міноборони

У Міноборони вважають некоректним порівнювати ціни на продукти їх та Головного управління розвідки.

Джерело: пресслужба Міністерства оборони України 

Дослівно: "У медіа поширюються матеріали з порівнянням цін на закупівлю продуктів харчування для Збройних сил України та окремої військової частини Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Дана інформація подається некоректно". 

Деталі: Міноборони підкреслює, що "порівнюються категорично не тотожні речі". Зокрема, для порівняння цін взято звіти про закупівлю  продуктів для харчування окремої військової частини ГУР, яка дислокується в Києві.

Дослівно: "Наголошуємо вчергове, що для харчового забезпечення Збройних сил України Міністерством оборони закуповується комплексна послуга з організації харчування за каталогом продуктів, ціни на які вже враховують логістику, у тому числі переважно доставку у райони ведення бойових дій. 

Послуга з організації харчування, по суті, це формат "їжа ходить за військовослужбовцем". Ціна послуги з організації харчування одного військовослужбовця складає від 137,04 грн до 144,06 грн на добу".

ВІДЕО ДНЯ

Більше деталей: Крім того, у Міноборони наголосили, що розвідники під час виконання бойових завдань забезпечуються харчуванням за тим же принципом, як і всі військовослужбовці ЗСУ – завдяки укладеним Міноборони договорам щодо послуг з організації харчування.

Також відомство відзвітувало, що у першій половині квітня провело зустріч з представниками крупних торговельних мереж "Коло", "АТБ-Маркет", "Варус", "Ашан", "Сільпо" (Fozzy Group) для долучення крупних рітейлерів до процесу організації і безперебійного забезпечення харчуванням військовослужбовців.

Представники мереж наголосили, що при існуючих вимогах забезпечення логістики продуктів – а саме за принципом гарантування доставки продуктів до частин при їх постійній передислокації, –  є занадто ризикованим процесом для мережевого бізнесу при визначених цінах послуг (137,04-144,06 грн). За словами рітейлерів, вони низькі.

Передісторія: 

  • 26 квітня видання "Наші гроші" оприлюднило матеріал, в якому порівнювалися ціни на деякі продукти, що закуповують для захисників Міноборони та Головне управління розвідки. Як стверджувало видання, в деяких випадках розвідники купували харчі вдвічі дешевше. 

Теми: Мінобороницінирозвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Опозиціонери РФ у Європі ухвалили декларацію: проти війни і режиму Путіна

Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію

фото, оновленоДепутат з дружиною намагались захопити 280 га біля моря на Одещині – СБУ

Данілов назвав 15 причин, чому українці хочуть зникнення Росії

фотоВодій збив поліцейську і двох військових на переході в Хмельницькому: один загинув

фотоНічна атака на Павлоград: пошкоджено більше 100 будинків та 9 шкіл і садочків

Усі новини...
Міноборони
Резніков: Снарядів у ворога дуже багато, РФ "бігає ринком" і випрошує
Резніков вважає, що очікування від контрнаступу "дещо перегріті"
ЗМІ: ГУР купує деякі продукти вдвічі дешевше, ніж Міноборони. У відомстві пояснили
Останні новини
22:18
Останні удари ворога: Зеленський провів нараду з чиновниками та силовиками
22:03
Економічні новини 1 травня: у США "впав" ще один банк, уряд хоче ліквідувати регулятора грального бізнесу
21:57
відеоШуляк прокоментувала підтримку "слуг народу" з боку ексОПЗЖ
21:47
У квітні з Росії остаточно вийшли KFC, Mercedes-Benz та EA
21:34
Опозиціонери РФ у Європі ухвалили декларацію: проти війни і режиму Путіна
21:08
Студентів УКУ критикують за благодійну вечірку у львівському Будинку вчених
21:07
відеоШуляк про колишніх "слуг", які об'єднались з ексОПЗЖ: "Зрадники"
21:01
Компанія Фрідмана досі співпрацює з Росгвардією та охороною Путіна – розслідування
20:59
Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію
20:50
ФСБшники видають себе за цивільних, щоб шукати партизанів в окупованих регіонах – ЦНС
Усі новини...
Реклама: